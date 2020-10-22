教宗首次清楚表態！　支持同性「民事結合」：他們有權合法成家





▲天主教教宗方濟各在紀錄片中揭露對同性婚姻的態度。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）在導演艾菲尼夫斯基（Evgeny Afineevsky）的紀錄片中，表示自己認為同性戀應該被允許「民事結合」。觀察家表示，這是教宗目前為止最清楚的表態。

BBC報導，方濟各在紀錄片中說道，「同性戀者有權成家，他們都是上帝之子，而且有權成家。沒有人該因此被拋棄或活在悲慘之中。」他接著說，「我們需要做的是建立民事結合的法律，這樣他們就能合法成家」，而他也補充說自己言如其意。

艾菲尼夫斯基拍攝的紀錄片《方濟各》（Francesco），於周三（21日）在羅馬電影節首映，片中除了方濟各的這段談話，也有他鼓勵一對同性父母帶著3個孩子上教堂的片段。

對於教宗的表態，他的傳記作者艾費 （Austen Ivereigh）說其實「不意外」，「他在擔任布宜諾斯艾利斯大主教時就是這個立場了，他始終反對同性『婚姻』，但他相信教會應該提倡專給同性伴侶的民事結合法律，讓他們受到法律保護。」