美議員推《台灣關係加強法》　強化美台關係是「重中之重」

▲共和黨籍參議員魯比歐。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）聯合民主黨參議員默克利（Jeff Merkley），共同於20日提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），希望全面提升美台關係。魯比歐表示，持續強化美台關係，「必須是美國外交政策的重中之重。」

綜合外電報導，「台灣關係強化法案」內容多達16頁，要求美國總統成立跨部會台灣政策工作小組，且美國在台協會（AIT）台北辦事處處長比照一般駐外大使，任命人選須經過參議院同意。

法案指出，《台灣關係法》及「對台六項保證」，是美國與此前被稱為「中華民國」的台灣雙邊關係之基石，中華人民共和國與台灣從1949年以來即「不間斷」被「不同政府」分別治理，美國所謂的「一個中國政策」不同於中華人民共和國支持的「一個中國原則」。

在「禁止破壞美國對台政策」的部分，美國國會認為，中國大陸強迫美國私人企業、公司及非政府實體，使用其要求的言辭形容兩岸關係，是一個不能容忍的全球性強迫政治審查行為，應被視為對所有民主及自由社會的攻擊；美國政府應與這些企業、公司及非政府實體擬定行為準則，來與中華人民共和國、中國共產黨及相關實體互動。

魯比歐表示，這部法案是為更新美國對台政策，以反映事實和美台關係現況，「持續強化美台關係，必須是美國外交政策的重中之重。」

對美國國會包裹式推動支持台灣、強化台美關係的法案，我外交部感謝美國國會以具體行動支持台灣、展現對台海及區域和平穩定的重視，外交部將持續穩健推動台美關係。