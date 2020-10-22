美媒曝10跡象透露「川普將驚喜勝利」：拜登要勝出毫無邏輯

▲川普日前在賓州舉辦造勢，罕見地以低姿態懇求婦女投票給他。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

美國總統川普與民主黨候選人拜登正角逐下一任總統，眼看11月3日投票日在即，美國媒體昨（21）日刊文，點出10川普將贏得驚喜勝利的跡象。

根據《福斯新聞》（Fox News）刊登內容，著名作家、政治評論員湯姆．貝卡羅（Tom Beccaro）分析，上次賓夕法尼亞州的20張選舉人團選票是川普獲勝的關鍵，這次當地民主黨選民登記人數少了20萬人，要勝出更是毫無邏輯，此為第一跡象，第二跡象則是佛州也出現類似狀況。

目前民調顯示川普的拉美裔選民支持度高出拜登4個百分點，成為第三跡象。

第四跡象為美國的非裔族群也支持川普，9月的一項民調顯示，非裔美國人對川普的支持度高達45%，對比上次川普只得到8%非裔族群的選票，今年只要得到16%，就幾乎等於得到所有安全州的非裔美國人支持。

在大選中承諾加稅的候選人，比起承諾減稅的候選人更為容易失敗，成為川普會勝選的第五跡象，就像當初卡特（Jimmy Carter）輸給雷根（Ronald Reagan）、孟岱爾（Walter Mondale）也輸給雷根、杜卡基斯（Michael Dukakis）輸給老布希（George HW Bush 41），老布希要加稅後也失去了連任機會。

▲美國總統大選進入倒數。（圖／達志影像／美聯社）



最近的一項民調則顯示第六跡象，只有46%民主黨支持者「堅定」支持拜登，但共和黨支持者卻高達66%堅定把票給川普，出現20%的差距。

第七跡象是來自皮尤研究中心（Pew Research）的全國民調分析，「打算在大選日前親自投票的選民中，有55％支持拜登，支持川普的只有40％」，但在密西根州兩黨選情相當、俄亥俄州民主黨的選民登記人數落後2個百分點，在威斯康辛州則贏2個百分點，從這些關鍵區域可看出很多民主黨選民沒有投給拜登。

民調指出，有56%的美國人覺得現在的生活比4年前好，當時正逢拜登卸下副總統職務，沒理由回頭投給拜登成為第八跡象。

第九跡象為，民調機構2016年發現選民自稱民主黨比例有32%，支持共和黨比例27%，但川普仍贏得選舉。今年9月的民調則顯示，支持共和黨的比例28%、民主黨27%。

第十跡象則是「對候選人真實的支持」，部分專家認為，選民對於「誰將贏得選舉」的民調答案才是真正的支持度，蓋洛普（Gallup）民調顯示，40%選民認為拜登會贏，56%認為川普會獲勝。