美國務卿下週起訪亞洲4國　擬提及中國威脅

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，下週他出訪印度、斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼時，將提及中國構成的疑慮。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，下週他出訪印度、斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼時，將提及中國構成的疑慮。

法新社報導，蓬佩奧與美國國防部長艾斯培（Mark Esper）下週將訪問新德里（New Delhi），與印度官員進行對話。今年印度與中國在邊界爆發致命衝突，雙方關係快速惡化。

蓬佩奧指出，他在印度行後，將接著拜訪斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼。蓬佩奧告訴記者：「我確定會議中也會納入自由國度如何攜手阻擋中國共產黨威脅的討論。」

在被問及造訪雅加達的行程時，蓬佩奧回答：「我知道印尼和我國都渴望有一個自由開放的印度洋-太平洋地區。」

他說，東南亞國家希望確保他們的基本權利，包括海事權利、主權權利和經商能力等。

蓬佩奧在貿易、安全和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情等方面，帶頭對中國擺出強硬態度。蓬佩奧7月曾表示，北京有關南海的主張完全非法。

另外，斯里蘭卡與馬爾地夫成為中國基礎建設計畫的重要核心，也令美國與印度擔憂。