快訊／美國務院批准售台3先進武器　總額近520億元

▲美軍海馬斯多管火箭系統(HIMARS)將售台。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國國防安全合作局(DSCA)21日表示,國務院已批准售台3項軍武,包括遠程陸攻飛彈、海馬斯多管火箭系統,以及F-16新式偵照莢艙,總額18億1130萬美元(約新台幣519億5898萬元)。

DSCA證實國務院已批准對台軍售,包括135枚、總額10億800萬美元的遠距陸攻飛彈;總額4億3610萬美元的海馬斯多管火箭系統(遠程精準火力打擊系統),共有11套,附上其他輔助與設備;6具總額3億6720萬美元的F-16新式偵照莢艙。

DSCA官方文件指出,美國對台軍售是根據各項評估,以讓台灣繼續保持足夠的國防需求,並有助增進區域穩定,強化台灣防衛和威懾能力。

此為川普政府今年第三度對台軍售,另外預計還將出售「MQ-9收割者」無人偵察機,以及岸置機動魚叉飛彈。

Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States (TECRO) – HIMARS, Support, and Equipment https://t.co/aJVznPgzpU