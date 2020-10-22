快訊／美國務院批准售台3先進武器　總額近520億元

▲美軍海馬斯多管火箭系統（HIMARS）將售台。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國防安全合作局（DSCA）21日表示，國務院已批准售台3項軍武，包括遠程陸攻飛彈、海馬斯多管火箭系統，以及F-16新式偵照莢艙，總額18億1130萬美元（約新台幣519億5898萬元）。

DSCA證實國務院已批准對台軍售，包括135枚、總額10億800萬美元的遠距陸攻飛彈；總額4億3610萬美元的海馬斯多管火箭系統（遠程精準火力打擊系統），共有11套，附上其他輔助與設備；6具總額3億6720萬美元的F-16新式偵照莢艙。

DSCA官方文件指出，美國對台軍售是根據各項評估，以讓台灣繼續保持足夠的國防需求，並有助增進區域穩定，強化台灣防衛和威懾能力。

此為川普政府今年第三度對台軍售，另外預計還將出售「MQ-9收割者」無人偵察機，以及岸置機動魚叉飛彈。