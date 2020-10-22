美國務卿談斐濟衝突：中國外交官行為不當非首次

▲台灣駐斐濟代表處日前辦國慶酒會，中國外交人員未受邀擅闖還打傷人。（圖／翻攝駐斐濟代表處網站）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

台灣駐斐濟代表處日前辦國慶酒會，中國外交人員未受邀擅闖還打傷人。美國國務卿蓬佩奧今天譴責中方作為，表示這並非中國外交官首次行為不當，並希望台灣友人能早日康復。

台灣駐斐濟代表處8日在當地太平洋大酒店（Grand Pacific Hotel）舉行國慶酒會，未受邀的中國大使館人員卻擅闖，雙方並發生肢體衝突。外交部證實此事，並提醒各駐外館提防「戰狼外交」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天於媒體簡報會中表示，中國外交官未受邀就出現在駐斐濟台北商務辦事處（Taipei Trade Office in Fiji）舉辦的活動，並拍攝賓客照片，被制止後大動干戈，造成一名台北辦事處人員頭部受傷。

蓬佩奧指出：「我們祝福台灣友人健康並早日康復。很不幸地，這並非我們第一次聽到中國外交官行為不當。」

此外，由於中國近期對台灣軍事恫嚇頻頻，現場也有媒體詢問蓬佩奧，在共機頻繁飛越台灣領空之際，美方對改採戰略清晰政策以嚇阻中國入侵的態度為何。

對此，蓬佩奧表示，北京在世界各地都在違背承諾，不論是對香港人民的承諾、對美國前總統歐巴馬（Barack Obama）所作不會軍事化南海的承諾，抑或是會向世界公布足夠疫情相關資訊的承諾。

蓬佩奧說，針對台灣美方政策並未改變，「我希望中共能履行承諾」。