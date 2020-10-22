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護理師接生扯斷嬰兒頭！產房目睹「滾落地上」　9歲小哥哥當場嚇傻

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▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／翻攝自pixabay）

▲院方堅持自然產，疑因此決定害死小嬰兒。（圖／翻攝自pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西日前傳出一起難以置信的事故，26歲女子自然產時，疑似院方誤判狀況，加上護士過度用力，嬰兒的頭竟當場斷成兩半掉落在地上，現場目擊者全看傻，醫師才趕緊轉為剖腹產，將嬰兒剩餘軀幹和四肢取出母親體外。目前尚在釐清院方責任。

根據英媒《鏡報》報導，事件發生地貝倫 （Belém）一間醫院，起先妻子納瑪（化名）與25歲的丈夫一同給他們的私人醫生評估，基於胎兒的狀況應須剖腹產。然而在生產當天，院方先讓懷胎8月的納瑪在產房外等了足足3個小時，送進產房後更堅持自然產，不論納瑪與丈夫如何轉述私人醫生的評估，甚至示出私人醫生寫的親筆信，院方仍決定不動刀。

據納瑪友人維耶拉（Amanda Vieira）指出，醫師及護理師不斷要納瑪用力，將嬰兒擠出來，護理師也在產道外看見嬰兒的頭後開始「拔」，結果疑似用力過度，嬰兒的頭完整斷裂，先落在護理師手中，再掉到產房地上。她說當時產房都是人，每一個都目睹了這個恐怖的接生畫面，包括納瑪與前夫生下的9歲兒子，醫師見狀才緊急改為剖腹產，但為時已晚，只能從子宮中取出嬰兒的軀體。

維耶拉告訴警ㄈ，護理師在納瑪抵達醫院時有聽測出嬰兒的心跳，在生產時也有再次卻鎮，但院方卻堅稱嬰兒到院前已經死亡。院方事後發布聲明表示遺憾；警方已展開調查。

至於原本準備要做同母異父哥哥的9歲小男孩，則被留在醫院觀察，當時他也在現場，親眼目睹以至於驚嚇過度。

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