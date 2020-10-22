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爆食男胖到317公斤　被「起重機」吊出家門就醫...牽拖：外送害的

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▲▼肥胖症,暴飲暴食。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲暴飲暴食可能導致壽命減短及各種健康問題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國男子傑森•霍爾頓（Jason Holton）今年30歲，是一個外送軟體的重度使用者，每天花在訂餐的費用高達30英鎊（約台幣1131元），卻因為暴飲暴食的關係胖到了50英石（約317公斤），只能臥床無法自行步出家門，最後政府相關部門出動起重機，將他吊出家門送醫。

綜合外媒報導，傑森在愛上外送軟體之後，每天主要都會點烤肉、薯條等高熱量的食物進食，讓他每年幾乎都會花費約1萬英鎊（約台幣37萬元）在飲食上，但越來越龐大的身軀，讓他連自由行動都很困難，無奈之下只能向相關部門求助。

當局在將過溝通後，決議出動起重機，將傑森吊掛出家門，並送往醫院就醫。在吊掛過程中，傑森甚至表示，「這是我六年來第一次呼吸到新鮮空氣」。

醫院為他進行了長達七個小時的手術，但術後醫生表示，傑森最終仍活不過五年，會因為心臟疾病而死。

對此，傑森表示，「這是我自己造就的處境，我會自己負責，但當初若不是外送軟體，我也不像現在這麼糟糕了。」

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