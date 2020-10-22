20歲女送殯儀館…屍袋裡「開眼呼吸」！8周後仍亡　家人崩潰提告

▲20歲女子比徹姆最後仍因腦部損傷，不幸離世。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者曾羿翔／綜合報導



美國底特律20歲女子比徹姆（Timesha Beauchamp）在今年8月被宣布死亡，沒想到送往殯儀館竟被發現還活著，錯過黃金搶救時間，目前整起事件都指向醫護人員搞烏龍。經過長達8周的搶救，比徹姆家人委任的律師19日透過聲明表示，比徹姆18日在底特律醫院逝世。

根據CNN報導，比徹姆的家人19日在聲明中還提到，「我們的家庭全被摧毀了，這是摯愛的比徹姆第二次被宣告死亡，但此次她不會回來了。」據了解，比徹姆的家人已對4名醫護人員提告，並要求賠償5000萬美元，理由是未能提供妥善的醫療服務。

委任律師菲格（Geoffrey Fieger）表示，比徹姆死因是「大腦損傷」，當下醫護人員錯誤宣判死亡，沒有緊急提供氧氣維持生命，後來送往殯儀館，被工作人員發現還有呼吸且雙眼睜開，如果當初能夠採取更多謹慎措施，這些本來都是可以避免的。

報導也指出，比徹姆患有先天腦性麻痺，8月23日在家中服藥後，突然呼吸困難。4名醫護人員趕往施行搶救，其中一名人員透過電話報告，比徹姆已沒有生命跡象。普羅維登斯醫院（Providence Hospital）的一名醫生後來根據現場人員說法，就正式宣告比徹姆死亡。

比徹姆隨後被送往殯儀館，一名工作人員準備進行防腐處理時，發現她還有呼吸。據了解，比徹姆在沒有足夠氧氣的狀況下至少存活了約4小時，在放置在屍袋中2個小時以上，錯過了黃金搶救時間，被送回醫院後，有長達8周的時間都是「病危狀態」，最後不幸離世。