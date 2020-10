20歲女送殯儀館…屍袋裡「開眼呼吸」！8周後仍亡　家人崩潰提告

▲20歲女子比徹姆最後仍因腦部損傷,不幸離世。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者曾羿翔/綜合報導



美國底特律20歲女子比徹姆(Timesha Beauchamp)在今年8月被宣布死亡,沒想到送往殯儀館竟被發現還活著,錯過黃金搶救時間,目前整起事件都指向醫護人員搞烏龍。經過長達8周的搶救,比徹姆家人委任的律師19日透過聲明表示,比徹姆18日在底特律醫院逝世。

根據CNN報導,比徹姆的家人19日在聲明中還提到,「我們的家庭全被摧毀了,這是摯愛的比徹姆第二次被宣告死亡,但此次她不會回來了。」據了解,比徹姆的家人已對4名醫護人員提告,並要求賠償5000萬美元,理由是未能提供妥善的醫療服務。

委任律師菲格(Geoffrey Fieger)表示,比徹姆死因是「大腦損傷」,當下醫護人員錯誤宣判死亡,沒有緊急提供氧氣維持生命,後來送往殯儀館,被工作人員發現還有呼吸且雙眼睜開,如果當初能夠採取更多謹慎措施,這些本來都是可以避免的。

報導也指出,比徹姆患有先天腦性麻痺,8月23日在家中服藥後,突然呼吸困難。4名醫護人員趕往施行搶救,其中一名人員透過電話報告,比徹姆已沒有生命跡象。普羅維登斯醫院(Providence Hospital)的一名醫生後來根據現場人員說法,就正式宣告比徹姆死亡。

比徹姆隨後被送往殯儀館,一名工作人員準備進行防腐處理時,發現她還有呼吸。據了解,比徹姆在沒有足夠氧氣的狀況下至少存活了約4小時,在放置在屍袋中2個小時以上,錯過了黃金搶救時間,被送回醫院後,有長達8周的時間都是「病危狀態」,最後不幸離世。

Timesha Beauchamp, 20, was declared dead in August, only to be found alive hours later at a funeral home near Detroit. She died on Sunday. https://t.co/zKJRynwEM4