脖子疼以為姿勢不良　檢查發現罹患不能手術的腦癌

▲脖子僵直疼痛難耐。非當事男子。（圖／達志示意圖）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

英國一名42歲男子加里.尼爾森（Gary Nelson）頸部僵直疼痛，原以為是因為4月份的疫情大流行，長時間的遠程工作，姿勢不良所導致，沒想到檢查後被告知患有腦癌。

綜合外媒報導，當加里察覺視力逐漸減退，被送去接受檢查，發現他的腦幹上有一個侵襲性腫瘤，成因可能是由於他從小就接受了低度腫瘤治療的放射療法引起的。

加里過去曾患過兩次腦癌，一次在童年時期，另一次是在34歲時，但他的妻子表示，「加里（Gary）過去曾患過兩次腦瘤，但都可以手術治療，而且他一直康復得很好。」不幸的是，他似乎只有化學療法比較安全，因為該手術會使他的腰部癱瘓，放療可能導致腦壞死。

妻子艾米（Amy）說，「我肯定知道加里的一件事，就是他是一名戰士，是最堅強，最堅定的戰士。這是我們一起進行的鬥爭。」「我們為美麗，聰明，六歲的女兒奧利（Olive）而戰，她非常愛她的父親。」

有專家表示，儘管輻射殺死了癌細胞，這也是引起癌細胞發展的危險因素。這些可能發生在給予患者最初的放射治療後10年或更久，並且將取決於許多因素，包括患者的年齡，放射線的劑量和所治療的區域。隨後的腫瘤可能會變得更具侵略性並且生長更快。