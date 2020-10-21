殺安養院19人！日廢死團體展「死刑犯作品」談贖罪　殺人魔也參展

記者王佩翊／編譯

日本廢死團體將於23日起免費舉辦2020年「死刑犯表現展」，展覽中展示17名死刑犯的作品，共計110件。其中參展的死囚包括2016年在安養院砍殺19人的植松聖、2008年秋葉原隨機殺人案加藤智大等著名刑事案件的兇手。策展負責人表示，「死刑犯透過參展的過程不斷加深內心贖罪的心情，也希望社會能夠更加理解這些人。」對此，被害人家屬則是對廢死團體的相關行為大表失望。

根據《神奈川新聞》報導，廢死團體「致力廢死的大道寺幸子、赤堀政夫基金會」自2005年起，每年都會集結死刑犯的作品，舉辦「死刑犯表現展」，供民眾免費入場觀賞。然而今年最受矚目的「作家」正是在2016年持刀闖入安養院的植松聖。植松當時在短短45分鐘內就攻擊了45名員工與病患，共造成19死、26傷，行為極度殘忍，震驚各界。

據悉，死亡的19人皆為手無縛雞之力的殘障人士，此事件更被稱為是日本二次世界大戰後，最嚴重的屠殺事件。而犯人植松聖更在投案時表示，「如果殘障人士全消失就好了。」因為他認為，「無法與他人溝通的身心障礙者非常不幸，因此要是殺了他們就能獲得世人贊同。」而植松聖也在3月遭橫濱地方法院宣判死刑。

植松聖出展的作品是以自我發想的「政策」為主題，他以書法寫下了7項提案，其中包括「安樂死合法化」、「大麻合法化」、「促進美容整形」等內容。據悉，這是在他犯案前，受到美國總統川普啟發後，所發想出來的「政見」。

對此，一名被害人父親則憤慨表示，「可以確定的是即使被判處死刑，這些人也沒有真實地面對自己的罪。說不定有人還會因為看了他的作品，而被他的主張所感化，這（展示死刑犯作品）根本就對社會有害。」

展方則說，死刑犯透過反覆出展，能夠加深贖罪的傾向，希望社會大眾能夠藉此好好了解他們的內心。

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