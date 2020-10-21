烈焰紅唇「一人一泡」安全開唱　歌迷關透明球體內嗨跳

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記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情延燒全球，許多演唱會也受到波及紛紛「喊卡」，美國樂團「烈焰紅唇」不願留下遺憾，推出新的防疫招數，樂隊成員和台下歌迷各自罩在一個獨立的透明塑膠球體內，在防止新冠病毒傳播的情況下也能安全開唱。

CNN報導，「烈焰紅唇」最近回到家鄉奧克拉荷馬州（Oklahoma）演出時，將歌手和歌迷各自關在一個個巨大的泡泡球內，讓大家在享受現場音樂之餘，還能保護自己和粉絲們不受新冠病毒感染。

▲烈焰紅唇將樂隊成員和台下歌迷各自罩在透明泡泡球內開唱。（圖／翻攝自Instagram／waynecoyne5）

樂隊主唱科恩（Wayne Coyne）表示，這個靈感來自於他在大流行初期的一幅塗鴉，「我畫了一幅畫，那是我們樂隊在2019年的一場演唱會。當時的表演只有我一個人被關在白色泡泡球內，於是我又畫了另一幅我想像中的畫，讓歌迷們也和我一樣身處泡沫之中，我們也真的實現了」。

「太空氣泡」一直是「烈焰紅唇」舞臺表演的一部分，所以科恩和他的樂隊對一系列充氣球體非常熟悉。設定好規格後，他們從中國訂購了100個泡泡，讓科恩塗鴉中的景象成真。「烈焰紅唇」並未公佈目前使用的球體材料是凝膠還是凡士林，但這支搖滾樂隊正計劃在下一場演唱會中使用塑膠泡沫製成的泡泡球。

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