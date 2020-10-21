電視名人超狂預言：川普勝選…美國陷內亂　5年後彗星撞地球！

▲基督教佈道家羅伯森預言川普會連任。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國電視名人、保守派基督教佈道家羅伯森（Pat Robertson）20日在新的預言中指出，上帝告訴他，川普將在11月3日的大選中獲勝，美國接著就會出現動亂、川普至少會面臨兩次暗殺，「5年後就會有顆彗星撞上地球，也許就是世界末日了。」

高齡90歲的羅伯森是基督教廣播網（Christian Broadcasting Network，CBN）創辦人，同時也是川普的支持者。他在「700俱樂部」（700Club）節目中向觀眾表示，川普毫無疑問地會在這次的大選中獲勝，「就算你們坐在家裡不出門投票，他還是會贏，我想這是已經成定局的事。」

Pat Robertson reports that he has been told by God that Trump will win reelection ... and it will bring about the beginning of the End Times. https://t.co/mH5ERpBFCs pic.twitter.com/8WcYGxR3eO — Right Wing Watch (@RightWingWatch) October 20, 2020

羅伯森接著表示，川普宣誓就職後，就會開始出現內憂外患。美國境內各種大小抗爭不斷，社會陷入四分五裂；中國、俄羅斯與北韓的問題也急需解決，川普本人也有可能面臨至少2次的暗殺，但總體來說，上帝會帶給來一段時間的和平。

最後羅伯森提出最驚人的預測，就是地球將在5年多以後面臨世界末日，「坦白說，我認為這是唯一能實現耶穌話語的事情，某種彗星會撞上地球，也許就是世界末日了」、「這是突然的毀滅而不是一場核戰，我們不允許地球被炸毀，我認為是時候祈禱了。」

根據《USA TODAY》報導指出，這並非羅伯森首次進行預言，他在1976年就曾說地球會在1982年毀滅；又在1990年的著作《新千年》（The New Millennium）指出，地球會在2007年4月29日迎來末日。

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