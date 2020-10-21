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性侵312人！變態醫30年「私密日記」曝光...平均受害者年齡僅11歲

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實習記者劉雪兒／綜合報導

法國知名醫師史考奈克（Joel Le Scouarnec），數年前被指控性侵一名6歲女童，警方在調查後發現，受害者高達312人，受害人平均年齡僅11歲，警方甚至找到他的日記，發現他趁麻醉兒童病患的期間下手性侵，同時錄影收藏，這起被稱為法國有史以來最嚴重的戀童癖醜聞，將從11月底開始審理。

根據外媒《紐約時報》報導，現年70歲的史考奈克是法國知名的下腹手術（abdominal surgery）專家，他被控在過去執業30年內，性侵了312人，包含男女都有，且受害人平均年齡僅11歲。他在日記內詳細記載受害人身份和犯案經過，當中包括其2名姪女、1名鄰居的女兒。

負責此案的法國國家檢察官凱倫伯格（Stéphane Kellenberger）表示，這起案件涉及的被害者人數史無前例，以及導致罪行曝光的方式，也都極度不尋常。

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲被害人平均年齡僅11歲，男女都有。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

凱倫伯格進一步說明，檢察院最初確定了343名潛在受害者，但礙於訴訟時效已過期，再加上證據不足的情況下，最終駁回了31個案件，而剩下的312人都被認為在1986至2014年期間被虐待，其中有100人中遭到可能被強姦，且約有200人遭到性侵犯，目前案件也將從11月底開審。

史考奈克2005因擁有兒童色情影像被判4個月緩刑，直到2017年時，則被指控性侵2名4歲及6歲的女童，因此遭到逮捕，隨後停業，而當時史考奈克否認性侵，只承認與女童有「異常行為」。

不過警方沒有放棄，持續調查竟揭發驚人證據，警方找到史考奈克的私人日記，內容描述了史考奈克如何趁麻醉兒童病患時，性侵這些失去意識的孩童，並拍攝整個過程收藏。

後來史考奈克承認自己行為不恰當，但否認自己真的犯下日記中的罪行，儘管他的代表律師庫扎瓦（Thibault Kurzawa）聲稱，無論這些幻想多麼令人作嘔，這日記只是他虛構的作品，不過還是遭到警方的關押。

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