性侵312人！變態醫30年「私密日記」曝光...平均受害者年齡僅11歲

JUSTICE | L'ex-chirurgien #JoëlLeScouarnec a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur 312 victimes principalement des mineures.



Il s’agit de faits commis entre 1986 et 2014 par l’ex chirurgien dans plusieurs établissements en France. pic.twitter.com/ka5IQg3PLm — Bref info (@BrefinfoFR) October 15, 2020

實習記者劉雪兒／綜合報導

法國知名醫師史考奈克（Joel Le Scouarnec），數年前被指控性侵一名6歲女童，警方在調查後發現，受害者高達312人，受害人平均年齡僅11歲，警方甚至找到他的日記，發現他趁麻醉兒童病患的期間下手性侵，同時錄影收藏，這起被稱為法國有史以來最嚴重的戀童癖醜聞，將從11月底開始審理。

根據外媒《紐約時報》報導，現年70歲的史考奈克是法國知名的下腹手術（abdominal surgery）專家，他被控在過去執業30年內，性侵了312人，包含男女都有，且受害人平均年齡僅11歲。他在日記內詳細記載受害人身份和犯案經過，當中包括其2名姪女、1名鄰居的女兒。

負責此案的法國國家檢察官凱倫伯格（Stéphane Kellenberger）表示，這起案件涉及的被害者人數史無前例，以及導致罪行曝光的方式，也都極度不尋常。

▲被害人平均年齡僅11歲，男女都有。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

凱倫伯格進一步說明，檢察院最初確定了343名潛在受害者，但礙於訴訟時效已過期，再加上證據不足的情況下，最終駁回了31個案件，而剩下的312人都被認為在1986至2014年期間被虐待，其中有100人中遭到可能被強姦，且約有200人遭到性侵犯，目前案件也將從11月底開審。

史考奈克2005因擁有兒童色情影像被判4個月緩刑，直到2017年時，則被指控性侵2名4歲及6歲的女童，因此遭到逮捕，隨後停業，而當時史考奈克否認性侵，只承認與女童有「異常行為」。

不過警方沒有放棄，持續調查竟揭發驚人證據，警方找到史考奈克的私人日記，內容描述了史考奈克如何趁麻醉兒童病患時，性侵這些失去意識的孩童，並拍攝整個過程收藏。

後來史考奈克承認自己行為不恰當，但否認自己真的犯下日記中的罪行，儘管他的代表律師庫扎瓦（Thibault Kurzawa）聲稱，無論這些幻想多麼令人作嘔，這日記只是他虛構的作品，不過還是遭到警方的關押。