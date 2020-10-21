2016曾神預測結果！民調機構：川普有望連任　「隱藏選票」成關鍵

▲美國總統大選倒數兩周，川普（左）與拜登（右）誰能入主白宮受人矚目。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統大選倒數兩周，大多數的民調都顯示拜登的支持度領先於川普，但特拉法加集團（Trafalgar Group）民調專家卡哈利（Robert Cahaly）卻提出不同的看法，認為大多數的民意調查都漏掉了隱藏選票，而這也可能是現任總統再次當選的關鍵。

據福斯新聞報導，卡哈利20日在採訪中告訴主持人漢尼提（Sean Hannity），他認為川普將以270張選票的最低票數獲勝，如果潛在支持者更多，多數票也可能大幅上升。

特拉法加集團在2016年的選舉中備受矚目，因為它們是少數成功預測川普將囊括賓州、佛州和密西根州的民調機構。4年前，川普以驚人的優勢橫掃這三個州，戰勝當時的對手希拉蕊（Hilary Clinton）。

Joined @FoxNews @seanhannity tonight to give a glimpse into why our @trafalgar_group polls are showing a tightening race. You can watch the full segment here: https://t.co/sKJEGJZ2g0 pic.twitter.com/gMxFKQ9tE3 — Robert C. Cahaly (@RobertCahaly) October 21, 2020

卡哈利補充，由於今年新冠病毒的大流行，導致選民們需要大量郵寄投票，因此他「甚至不打算嘗試」預測投票結果何時才能被確認。不過他預測，川普將拿下佛州、俄亥俄、北卡羅來納和喬治亞州。與他的預測不同，大多數民調顯示，兩位候選人中這些州屬勢均力敵，甚至還有民調認為拜登略勝川普。

針對自己獨特的預測，卡哈利解釋，「我們注意到這些民意調查都漏掉了隱藏選票。在保守派和支持總統派之間有一群人，他們對隨時分享自己的立場並不感興趣，甚至不願意參加投票，因此在缺乏誘因的情況下，你很難得到誠實的答案。」

這位民調專家也提到，拜登家族最近頻頻被爆出的醜聞極有可能將影響選情，導致大多數民調的預測被推翻，「如果總統在接下來的辯論中能有效地利用這一點，並逼迫拜登正面回應的話，我想拜登可能會像初選一樣崩潰」。

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