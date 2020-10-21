正妹護士慢跑…慘遭撞倒「扛去荒地性侵」！　他埋屍藏身搜救隊

▲據悉薩瑟蘭當時外出慢跑的地方，是條頗為安靜的道路。（圖／翻攝自臉書／Sydney Sutherland）

記者詹雅婷／綜合報導

美國阿肯色州25歲女護士薩瑟蘭（Sydney Sutherland）平時有慢跑的習慣，但今年8月出門後再也沒有回家，經調查，當日一名男子駕車撞倒她後，載著她至偏遠處，接著性侵埋屍。只不過，更令人毛骨悚然的是，其實死者認識這名嫌犯，且在失蹤消息傳出後，裝不知情加入救援隊協尋行動。

綜合每日郵報、Metro報導，薩瑟蘭生前與男友尼可爾森（Alex Nicholson）同住，就在8月19日這天，她外出慢跑。只不過，正當她跑到一半時，28歲農民盧埃林（Quake Lewellyn）發現她的身影，先是駕車撞倒她，接著把薩瑟蘭扛上卡車，前往另處偏遠荒地，性侵埋屍。

薩瑟蘭失蹤後，警方派出搜救隊進行大規模救援行動，隨後在距離住家約400公尺處發現薩瑟蘭的手機，接著在尋獲她的遺體，而盧埃林則是大膽加入協尋行動。經調查，當局發現他曾出現在埋屍地點，因此鎖定盧埃林為嫌犯，於21日把他逮捕。

盧埃林現已坦承犯案，目前被關押在監獄當中，被控謀殺、性侵、綁架、虐待遺體等罪名，不得保釋。據悉，他與死者彼此認識對方，2人之間的關係尚待釐清。