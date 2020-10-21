LINE Pay「嗶」進7-ELEVEN　最高享LINE POINTS 20%點數回饋

▲LINE Pay 攜手7-ELEVEN，單筆消費滿額最高享LINE POINTS 20%點數回饋。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（21）日宣布，即日起攜手7-ELEVEN與中國信託銀行、聯邦銀行、台北富邦銀行、台新銀行及一卡通公司，只要透過LINE Pay綁定的指定銀行卡片或LINE Pay Money付款，單筆滿額最高享LINE POINTS 20%點數回饋活動。



LINE Pay表示，提供用戶在7-ELEVEN使用LINE Pay綁定的中國信託銀行、聯邦銀行、台北富邦銀行、台新銀行、國泰世華銀行共5大銀行信用卡或金融卡消費，或可選用LINE Pay與一卡通公司合作的LINE Pay Money付款，輕鬆享受「嗶」一下就完成的便利支付生活。



LINE Pay指出，即日起至11月3日止，LINE Pay用戶到7-ELEVEN門市消費結帳，透過LINE Pay綁定的中國信託LINE Pay卡、聯邦賴點卡、富邦J POINTS卡、台新@GoGo卡付款，或選用LINE Pay Money付款，單筆消費滿100元，最高享LINE POINTS 20%點數回饋。

▲LINE Pay攜手7-ELEVEN合作。（圖／LINE Pay提供）