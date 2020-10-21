路標站起來了！桑名火車站「錯視設計」　乘客不再迷路

▲桑名火車站內利用「錯視設計」的路標。（圖／翻攝自推特／@Matsukiyora）

記者葉睿涵／綜合報導

日本中部三重縣的桑名火車站內，前往日本近鐵和養老鐵道的驗票口地面上貼著一個2.3公尺長、1.2公尺寬的路標。與一般路標不同，它居然看起來像是3D一樣立在地面上，就連行人踩過，也好似站在這個立體的標示上，非常顯眼。

綜合《朝日新聞》和《今日日本》報導，原來這個創意路標運用了「錯視設計」，讓乘客行走時，大老遠就能辨別哪邊是驗票口，不會再迷路之餘又十分便利，讓許多人都贊不絕口。

近鐵表示，這是一名年輕員工提出的想法，因為桑名車站有著3條路線，乘客容易搞混驗票口方向，但如果真的在通道上設置指引看板就會妨礙動線，「錯視設計」的路標除了不會擋路外，也更能吸引民眾注意。

路標曝光後在網路引起熱議，許多推特用戶在平台上紛紛轉發它有趣的照片，並認為它真的「好有趣」、「讓人嚇一跳」。實際上，這已非日本首次利用「錯視設計」的路標。去年1月28日，羽田機場國際線航站樓站就已導入這種路標，未來也希望能擴大使用。

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