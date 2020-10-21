交往6年女友要他「割蛋蛋」　英男額頭1大包！找美女醫師幫忙擠

▲英國男子額頭上長了一顆蛋狀的表皮囊腫，導致自信低落無法正常生活。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

英國沃里克郡的39歲男子羅伯特（Robert）因為前額上長了一顆長度約3公分的「蛋狀突起物」，困擾了2年之久，交往至今6年的女友也表示，希望能找回她「最初愛上的那個男人」。他們尋求英國電視節目《問題皮膚救星》中的美女醫生艾瑪（Emma Craythorne）幫助，她將患部表皮切開後，把羅伯特額頭上「蛋蛋」用力擠了出來。羅伯特興奮表示，終於可以不戴帽子出門了。

根據《太陽報》報導，羅伯特表示，剛開始只是一個針扎，沒想到在過去6個月裡它越長越大，為了遮掩頭上的不停長大的「蛋蛋」，即使天氣再怎麼炎熱也必須戴著羊毛帽才能出門，無法正常生活的我自信心跌到谷底，「而且現在你已經可以從帽子裡看到它了，我有時還會注意到它一天比一天更大，根本沒有停止。」

報導表示，羅伯特一開始一周只出門2~3次，到後來除了上班以外便足不出戶，「我已經有8個月沒有理髮了，它無時無刻都讓我頭疼，我只想擺脫它。」他和未婚妻勞倫（Lauren）的關係也受到嚴重影響，勞倫表示，「這個腫塊並沒有改變我對羅伯特的感覺，但我只想找回我當初愛上的那個男人。」

報導指出，兩人決定尋求醫療幫助，雖然醫生診斷出是良性囊腫，但英國國民健保署（NHS）以手術屬於整型美容為由而拒絕切除，但電視節目《問題皮膚救星》的艾瑪醫師決定幫羅伯特動手術。艾瑪解釋，這是一種叫作表皮囊腫的腫塊，屬於良性腫塊，也不是癌變所致，但它仍然會對生活產生重大影響。

艾瑪表示，她迫不及待地想要把「蛋蛋」拿出來，這讓人興奮，「我一個小孩很喜歡健達出奇蛋，因為他們最後可以看到雞蛋裡面是什麼，我現在就有一種這樣的感覺。」手術開始之前，艾瑪醫生先在囊腫上做標記，將皮膚切出開口，並告訴羅伯特，現在到了她最喜歡的環節，開使用雙手把囊腫擠壓出來，同時流出膿液。

艾瑪補充，可以看到灰色的囊腫壁，而內容物實際上是皮膚裡「充滿死皮細胞的一個小袋子或氣球」，通常出現在面部、頸部、背部或胸部，如果不把整個袋子取出來，它再次復發的風險就會更高。手術結束後，羅伯特興奮表示，現在終於可以不戴帽子走出大門了。

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