故意和家長當朋友！　「媽媽就躺在旁邊」心機女師睡了男學生

A former teacher at a Holly Hill Christian school was arrested for having inappropriate sexual contact with a student, and even took the boy's brother to McDonald's to make him jealous, according to Daytona Beach police. https://t.co/W1Jy3ElpeD — Daytona Beach News-Journal (@dbnewsjournal) October 19, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國佛州31歲女老師歐布萊恩(Kristen O'Brien)被控9月與一名男學生發生性關係，誇張的是，當時對方的母親就睡在旁邊沙發上，不恰當的感情後來還是被家長發現，近來因與未成年者發生性關係的重罪被捕。

歐布萊恩原本在霍利山市(Holly Hill)的一間基督教學校擔任教職，結果她卻迷戀上一名男學生，為了接近對方不但刻意與其家人成為朋友，還會故意帶對方兄弟去麥當勞輔導功課，只為了讓對方吃醋。

受害者母親後來查看兒子的Instagram和簡訊，意外發現歐布萊恩與其有不正當關係，2個女人便約出來當面對質。歐布萊恩坦承，她對男學生有好感，所以曾給對方3個選擇：男孩可以假裝從來不知道她的感情、2個人從此不要再繼續聊天、或是他們也可以選擇不去擔心後果，盡情去做任何想要做的事。

歐布萊恩表示，9月6日她去男學生家拜訪，與對方和其母親一同在沙發上聊天，發現母親睡著了，2人便在現場發生性關係。受害者母親則說，她當時醒來發現，歐布萊恩竟然還在她家，直到凌晨5點才離開。歐布萊恩目前已辭去教職，本案將於11月開庭審理。

▼女老師愛上男學生，並與其發生性關係。（圖／示意圖／達志影像）

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