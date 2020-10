▲女子喝下果汁,被黃蜂螫傷身亡。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯39歲女子阿斯塔維娜(Alexandra Astavina)喝了一杯果汁後竟然身亡,原來她不知道果汁中藏有一隻黃蜂,喝下時嘴唇被螫傷引發嚴重過敏性休克,朋友趕到現場時人已經不幸身亡。

身為俄羅斯生態學家的阿斯塔維娜,日前被人發現陳屍在莫斯科家中,友人表示,他接到對方來電求救,得知對方被叮了,然而話還沒有講完電話就突然掛斷,他後來不斷回電都沒有人接聽,趕到現場時發現對方倒在沙發上身亡。

警方後來公寓的桌上發現一隻在抽搐的黃蜂,死因為被螫咬所引發的過敏性休克,事發當時死者的2歲兒子在隔壁房間睡覺,目前已交由親戚照顧。長期從事生態運動的阿斯塔維娜,2007年加入俄羅斯綠黨,驟然離世的消息讓許多好友十分傷心。

