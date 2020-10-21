人類新器官！鼻咽後方藏「神秘第4組唾液腺」　料有助吞嚥潤滑

▲研究指出，咽鼓管腺含大量漿液黏液腺泡，可能對鼻咽口咽潤滑及吞嚥具有作用。（圖／翻攝自Radiotherapy & Oncology）

記者詹雅婷／綜合報導

根據荷蘭最新研究，人體鼻咽部後方藏有一對扁平細長腺體，位置近乎頭部正中心，很有可能是人類第4組主要唾液腺。目前研究已刊登於醫學期刊《Radiotherapy & Oncology》，一旦經證實，將改寫解剖學教科書。

《Science Alert》報導，依據現今科學家對人體的瞭解，體內主要有3組唾液腺，也就是腮腺（parotid gland）、頜下腺（submandibular gland）及舌下腺（sublingual gland），另外也有1000多個分布在口腔及呼吸消化道的小型唾液腺。

不過，醫學團隊表示，某次確認掃描圖像時，意外發現鼻咽部後方藏有長約4公分的扁平細長腺體，掛在連接耳朵和喉嚨的管狀結構上，在查看上百份歷史圖像、解剖大體後，確認該腺體與已知的舌下腺有相似之處，周邊連接引流管，似乎可輸送液體至別處，且含大量漿液黏液腺泡，可能對鼻咽口咽潤滑及吞嚥具有作用，稱之為「咽鼓管腺」（tubarial glands）。

荷蘭研究所放射腫瘤學家沃格爾（Wouter Vogel）指出，咽鼓管腺的位置藏在頭顱底部，難以用內窺鏡辨識，需要非常靈敏的成像技術才能偵測到它。

團隊指出，儘管目前還需要更大量、更多樣化的研究才能驗證咽鼓管腺的存在，但這次的發現也讓現今醫療體系給予癌症患者放射治療時，多一個避免傷害的目標，因為唾液腺非常容易因放療受到傷害。

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