全球新冠確診下週恐破4200萬　學者估疫情明年2月才會有較好控制

▲新冠肺炎防疫科學線上直播，國際疫情趨勢。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情國際間延燒，台大公衛教授陳秀熙今（21）日表示，預期下週確診病例將達到4236萬，造成115萬人死亡；國際疫情隨著時間進展，預計將延續到明年2月才會有比較好的控制，美國、歐洲、印度這三個嚴重區域，會是疫情控制的關鍵。

台大公衛學院教授陳秀熙今（21）日舉辦新冠肺炎防疫科學線上直播，談及國際疫情與疫苗發展。陳秀熙指出，全球新增個案、死亡貢獻度最高的以印度、美國為最大宗，以新增個案來看還有法國、英國、巴西；死亡則有巴西、阿根廷、墨西哥等貢獻度高。

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陳秀熙指出，美國本週疫情更加嚴重，有超過40州每日新增個案持續上升。在嚴峻疫情下對產業衝擊也值得注意，例如亞馬遜公司目前已累積約兩萬名員工感染，主要是疫情刺激線上購物需求，電子商務平台的營業額巨幅上升，讓其工作人數、工作時數增加，密集環境使感染風險上升，相關防疫措施需重視。

歐洲疫情同樣更加嚴峻，陳秀熙說，除單周確診人數高達88萬人，全歐洲單日確診人數也超過美國。確診人數增加最多的國家仍以西歐為主，其中兩大城市法國巴黎、英國倫敦為個案增加最多之地區。另也發現單日死亡人數開始回升，主要貢獻來自西班牙與俄羅斯兩國。

南美平均單日新增個案數下降，疫情嚴重地區阿根廷、哥倫比亞仍呈現上升趨勢，最大國家巴西境內累計確診病例排名全球第3高，僅次於美國、印度，但疫情出現趨緩跡象。此外，值得關注的是全球開發疫苗國家都把南美洲作為大規模臨床試驗場域。

▲新冠肺炎防疫科學線上直播，各國疫苗發展。

亞洲方面，陳秀熙說明，印度單日新增人數漸緩，但疫情因為農村民眾不配合防疫措施而更使疫情難以控制，另經濟復甦活棟與秋冬季節的空氣汙染影響之下，印度疫情影響恐加劇。日本疫情持續升溫，東京單日新增確診創新高；南韓疫情回穩，單日疫情平均仍低於百例，全國防疫措施也調降；中國時隔2個月本土病例再現。

非洲疫情整體趨緩，唯少數國家疫情如摩洛哥仍持續升溫；大洋洲方面，澳洲自10/14起，每日本土新增個案已少於10人，預計11月1日解除留在家裡規定；紐西蘭事隔兩周再度出現一例本土個案，基本上疫情仍控制良好。

陳秀熙評估，美國、歐洲、印度等疫情最為嚴重的三大區域，是疫情控制關鍵，國際疫情隨著時間進展，預計要延長至2月才會有比較好的控制。

陳秀熙也提到，疫情被控制必須要發展全球族群免疫，其中疫苗是最重要的解決之道。他分析，目前全球已有217種新冠疫苗在試驗中，大部分都還在動物實驗階段，僅11種進入第三階段的大規模效益測試，這些疫苗包含減活病毒疫苗、DNA/RNA疫苗、病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗、恢復者血清疫苗等類型。其中由中國大陸發展的2款疫苗屬於減活疫苗，透過基因遺傳工程弱化病毒，或者利用物理、化學方式滅活病毒，由於是拿真的病毒去做，要特別注意安全性。

陳秀熙指出，許多疫苗發展初步有很好結果與效益，安全性也受到肯定，但仍是「人人有信心、各個沒把握」，相關後續還是要第三期臨床試驗證明。