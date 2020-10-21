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再3天就過生日...媽出門散步遭7犬活活咬死　鄰居：牠們還攻擊鹿

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▲▼狗,惡犬,咬人,示意圖。（圖／視覺中國）

▲女子散步卻被惡犬咬死。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州36歲女子布朗(Ruthie Mae Brown)日前家附近散步時，突然遭7條惡犬攻擊，最後留下4名兒子不幸離開人世。警方正在著手進行調查，認為攻擊人的惡犬應該都是附近居民養的寵物，目前已逮捕到其中4條狗。

沃克郡(Walker County)警方表示，布朗19日下午2時在納府鎮(Nauvoo)的賈格爾路(Jagger Road)散步時，遭到7至8條惡犬包圍攻擊，送醫後於下午3時被宣布死亡，而事發當天距離她的37歲生日只剩3天。

布朗的遺體已被送去進行驗屍，雖然死因尚未出爐，不過驗屍官對外表示，她的遺體受到嚴重的毀損與傷害。警方發言人則稱，「我曾經見過狗攻擊人的類似事件，但從沒見過像這起案件一樣嚴重的」。當地媒體指出，目前警方已逮捕到其中幾條狗，其中2條狗確定是有主人飼養，他們認為至少還有3條狗也是寵物。

附近居民表示，這群狗非常好鬥，之前也時常傳出攻擊事件，「我曾看到牠們在攻擊鹿，我自己也差點被咬，幸好我認識牠們的主人，喊了主人的名字牠們才離開」。警長表示，所抓到的狗將會移交至當地人道協會暫時安置，案件仍在調查中，暫時還沒有人被起訴。

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