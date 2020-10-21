CIA高官來台染怪病？耳鳴後失憶　美已有多位外交官「中招」

▲美國多名外交官員在世界各地患上神秘怪病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國多名外交官員在世界各地患上神秘怪病；由於感染者橫跨多國，美國至今並未尋獲攻擊者的身份、原因與手法，讓事件成為美國至今未解的「外交謎團」。在這些受害者中，有一名中央情報局（CIA）高官是在臺灣執行任務時被襲擊。

綜合GQ和紐約時報報導，怪病最初發生在古巴。2016年，美國駐古巴大使館數十名外交官及間諜紛紛染上這種會「聽到奇怪的聲音，讓人引發頭痛、眩暈、視力模糊和記憶力喪失」的神秘怪病。由於病因無法被確定，這種不明病症後來被稱為「哈瓦那綜合症」（Havana Syndrome）。

不久後，世界各地的美國官員都通報染上這種奇異病症，且感染者橫跨多個國家，成為美國至今未解的「外交謎團」；有人甚至懷疑，這是一起涉及祕密高科技武器和外國攻擊。賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）的醫生拒絕公開細節，但他表示，患者的腦損傷是外部原因引起，與心理疾病無關。

▲CIA一名高官在台灣染上神秘怪病。（圖／翻攝自維基百科）

2019年秋天，CIA的兩名高官來到台灣，與當地的情報員會面。突然，他們在酒店房間內聽到了一種類似耳鳴的奇怪聲音，然後開始莫名地感到噁心和頭暈後確認患上神秘怪病。這兩名官員中的其中一位在CIA的層級排名裡排行前5。

美國國務院官員認為，俄羅斯是發動攻擊的「幕後黑手」。國家安全局（National Security Agency）曾在2014年表示，某敵對國家使用大功率微波武器「將目標建築籠罩在微波之中」，並造成神經系統損傷。知情人士稱，這個未被公開的國家是俄羅斯。在冷戰期間，蘇聯也曾用微波攻擊美國駐莫斯科大使館。