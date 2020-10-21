女童曬衣遭「群猴」追趕墜樓亡！還衝屋裡搶嬰　把玩後滿身血丟屋頂

▲印度女童遭猴子追趕墜樓身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

印度北方邦一名13歲女童日前在屋頂曬衣服時，遭一群野猴追趕攻擊，結果女童在逃離時不慎墜樓身亡。這已經不是該地區首起猴子襲擊人類致死的案件，先前還有野猴衝進家中，將出生僅12天的嬰兒搶走，並將滿身血的嬰兒丟回屋頂。

根據《太陽報》報導，北方邦穆扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）一名13歲女童在自家屋頂曬衣服時，突然出現跑出一群猴子，她一邊躲開猴子的攻擊一邊逃跑，結果最後不慎從屋頂摔落，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

這已經不是該地區發生的首起野猴攻擊人類致死事件，去年有一隻猴子用石頭丟向一名4個月大的嬰兒，結果正中頭部導致嬰兒死亡；2018年更有一群猴子衝進一名婦女的家中，搶走正在喝奶的12天大嬰兒，一陣把玩之後再將滿身是血的嬰兒丟在屋頂，儘管火速送醫，嬰兒還是宣告不治。

除此之外，北方邦阿格拉（Agra）一名屋主和建築工人7日在家中進行整修工程時，不料在3樓突然闖入35隻猴子打架。當拉克斯曼與維拉正想要上樓檢查時，3樓卻傳出激烈的騷動，就在此時，房屋突然崩塌，掉落的石塊砸中兩人頭部致死。

Girl, 13, killed by troop of monkeys who chased her off a roof in India https://t.co/rqIl5SWv0K — The US Sun (@TheSunUS) October 21, 2020

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