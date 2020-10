女童曬衣遭「群猴」追趕墜樓亡！還衝屋裡搶嬰　把玩後滿身血丟屋頂

▲印度女童遭猴子追趕墜樓身亡。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

印度北方邦一名13歲女童日前在屋頂曬衣服時,遭一群野猴追趕攻擊,結果女童在逃離時不慎墜樓身亡。這已經不是該地區首起猴子襲擊人類致死的案件,先前還有野猴衝進家中,將出生僅12天的嬰兒搶走,並將滿身血的嬰兒丟回屋頂。

根據《太陽報》報導,北方邦穆扎法爾納加爾(Muzaffarnagar)一名13歲女童在自家屋頂曬衣服時,突然出現跑出一群猴子,她一邊躲開猴子的攻擊一邊逃跑,結果最後不慎從屋頂摔落,緊急送醫搶救後仍宣告不治。

這已經不是該地區發生的首起野猴攻擊人類致死事件,去年有一隻猴子用石頭丟向一名4個月大的嬰兒,結果正中頭部導致嬰兒死亡;2018年更有一群猴子衝進一名婦女的家中,搶走正在喝奶的12天大嬰兒,一陣把玩之後再將滿身是血的嬰兒丟在屋頂,儘管火速送醫,嬰兒還是宣告不治。

除此之外,北方邦阿格拉(Agra)一名屋主和建築工人7日在家中進行整修工程時,不料在3樓突然闖入35隻猴子打架。當拉克斯曼與維拉正想要上樓檢查時,3樓卻傳出激烈的騷動,就在此時,房屋突然崩塌,掉落的石塊砸中兩人頭部致死。

