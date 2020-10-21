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衛星照曝光！　CNN：俄恢復核動力巡弋飛彈「海燕」測試

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▲▼俄羅斯2018年進行核動力巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik）的地面測試。（圖／翻攝自YouTube／Минобороны России）

▲俄羅斯2018年進行核動力巡弋飛彈「海燕」的地面測試。（圖／翻攝自YouTube／Минобороны России

記者張方瑀／編譯

美媒最新曝光的衛星照片顯示，俄羅斯疑似正準備恢復的核動力巡弋飛彈測試，原本在2018年拆除的試射場似乎又重新開始運作，周圍聚集許多相關設備，包含發射台與飛彈檢測中心。

根據CNN報導，加州蒙特雷國際研究學院武器專家路易斯（Jeffrey Lewis）和杜斯曼（Michael Duitsman）表示，從美國商業衛星公司「星球實驗室」（Planet Labs Inc）在去年9月拍攝的衛星照可以看到，俄國接近北極圈的潘科沃（Pankovo）地區出現頻繁活動，而此處正是先前被該國用來測試「海燕核動力巡弋飛彈」（Burevestnik）的地點。

路易斯和杜斯曼指出，俄羅斯在2018年拆除了試射場，不過一系列衛星影像表明，一切似乎都已準備重啟，大量的貨運箱聚集在該處，且飛彈發射台與檢測中心都可能都已重建完畢，「所有的活動和新建設都符合海燕核動力巡弋飛彈的測試需求。」

俄羅斯在2017年11月就曾在北極圈周圍進行核動力巡弋飛彈測試，不過在接下來幾個月的多次測試中，都沒有任何一次是成功的。路易斯指出，「美國和俄羅斯正陷入一場新的軍備競賽，而這（核巡弋飛彈）也是危險與破壞區域穩定的武器之一。」

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