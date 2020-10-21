川普秘密帳戶曝光！　紐時：公司曾繳545萬元稅金給中國

▲紐約時報先前報導，川普在當選總統那年及入主白宮的第一年，只繳納750美元的聯邦所得稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國民主黨總統候選人拜登家族醜聞連環爆之際，現任總統川普20日也被傳出，他其實多年來著手擴大發展在中國的商業項目，甚至開立中國銀行帳戶。川普集團律師賈騰（Alan Garten）現已透過聲明做出回應，但始終拒絕透露該帳戶的中國銀行名稱。

紐約時報20日報導，依據川普稅務紀錄，他在中國、英國、愛爾蘭都開立銀行帳戶，而這些帳戶均未納入公開財務資訊之中，因為都是由川普國際酒店管理公司（Trump International Hotels Management）持有。令人關注的是，在2013年至2015年期間，該公司在中國繳納18萬8561美元（約新台幣545萬元）的稅金。

儘管稅務紀錄不會顯示確切流通金額數目，但依據美國國稅局規定，申報者必須披露海外收入。相較英國及愛爾蘭定期回報的數百萬美元營收，川普國際酒店管理公司稱，在中國的收入只有數千美元。

川普集團律師賈騰（Alan Garten）現已透過聲明做出回應，公司在中國開設辦公室時，就開立此銀行帳戶，旨在探尋亞洲酒店交易的潛力，但中國辦公室並沒有任何交易及執行其他商業活動，在2015年以後就處於閒置狀態，儘管帳戶還在，但並未用於其他目的。然而，他始終拒絕透露公司中國持有帳戶的銀行名稱。

文中提到，拜登所得稅申報及公開財務資訊都顯示，並未和中國有任何商業往來或收入。相較之下，川普不但在中國有辦公室，還開立銀行帳戶，且稅務紀錄也顯示，他多年來砸錢投資5間旨在發展中國項目的公司，金額至少19.2萬美元。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此