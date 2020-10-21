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川普落後10％緊咬拜登！4年前民調失準翻盤　13天後再戰6大搖擺州

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▲▼川普在各項民調中落後拜登12%。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登（右）全國民調領先川普（左）約10個百分點，在6大搖擺州也全數領先。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約20日專電

美國總統大選投票日倒數兩週，前副總統拜登全國民調領先約10個百分點，在6大搖擺州也全數領先，但現任總統川普在這6州落後幅度比4年前同期還小，翻盤仍有希望。

全美最新民調方面，紐約時報與謝納學院（Siena College）15日至18日調查987名合格選民結果顯示，拜登（Joe Biden）與川普（Donald Trump）支持度分別為50%、41%，與近期各大民調數據相去不遠。

4年前，川普選前民調長期落後，最後靠拿下大湖區與陽光帶多個搖擺州，取得過半選舉人票，擊敗普選票更多的對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），使得各家媒體今年格外關注搖擺州選情。

今日美國報（USA Today）與「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站都聚焦川普4年前拿下的6大搖擺州：大湖區的威斯康辛、密西根、賓夕法尼亞州，陽光帶的亞利桑那、佛羅里達、北卡羅來納州。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

入主白宮門檻是取得半數選舉人票，也就是270張，上述6州占了101張，重要性不言而喻。報導指出，無論川普或拜登，很可能都需要拿下其中至少3州，才能掌握多數選舉人票。

根據「真清晰政治」網站綜合各家民調平均數據，截至20日，拜登在這6州全部保持領先，與川普的平均支持度分別為49.1%、45.2%，相差3.9個百分點。相較之下，9月29日總統候選人首場辯論舉行日兩人差距為3.5個百分點。

細看6州民調數字，兩人在陽光帶競爭激烈，拜登在佛州僅領先1個百分點，在北卡羅來納、亞利桑那州分別領先2.4、3.1個百分點。拜登在大湖區逐漸拋開川普，在賓州領先3.8個百分點，在威斯康辛、密西根州領先分別達6.2、7.1個百分點。

▲▼美國民主黨總統參選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民主黨總統參選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

不過，4年前投票日倒數兩週，川普在這6州民調落後希拉蕊．柯林頓4.4個百分點，比今年落後幅度還大，最後卻6州通吃，意味拜登現階段即使全美與搖擺州民調穩定領先，仍不到勝券在握的地步。

除上述6州外，觀察家向來將大湖區的俄亥俄視為關鍵搖擺州之一。「真清晰政治」網站數據顯示，川普在俄亥俄支持度暫時領先拜登0.2個百分點。俄亥俄選民近年投票意向愈來愈偏共和黨，有利於川普如4年前再次取得這州18張選舉人票。

另外，紐時與謝納學院今天公布，川普與拜登在16張選舉人票的喬治亞州民調支持度以45%打成平手，與9月結果相同，選情格外膠著。

4年前美國總統大選民調失準，促使各家機構今年修正抽樣方法，且特別注重關鍵搖擺州，但川普死忠支持者如不輕易表態，民調依舊存在盲點。離投票日剩下兩週衝刺，拜登支持度雖穩定領先，但大選不到最後關頭，鹿死誰手還很難說。

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