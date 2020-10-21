美制裁6中企2職員！5間來自香港　1人失聯…遭疑為伊朗「白手套」

▲美國19日公布的6間受制裁的黑名單企業，其中就有5間位於香港。（香港街景圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

美國國務院19日宣布，根據《伊朗自由和反擴散法》第1244條（IFCA 1244）制裁與伊朗航運公司（IRISL）有聯繫的6間中國企業與2名中國人，因為他們試圖幫助IRISL規避美國制裁行動。國務卿蓬佩奧（Pompeo）警告，未來與IRISL做生意的人都要作好承擔美國制裁的準備。

根據路透中文網報導，美國國務院19日公布，與IRISL以及旗下航運公司HDASCO有關聯的6間黑名單企業，包括仁達投資控股集團（上海）有限公司、仁達航運（香港）有限公司、Delight Shipping Co., Ltd.、Gracous Shipping Co.Ltd.、Noble Shipping Co.Ltd.以及Supreme Shipping Co.Ltd。其中除了1間來自上海以外，另外5間註冊的辦事處都位於香港。

報導指出，制裁名單同時也包含2位中國人，一位是仁達上海公司主席何羿，另一位則是仁達上海行政總裁兼仁達香港的唯一董事陳國平，2人都被美國財政部列在「特別指定國民」（SDN）名單上，被列入SDN的人士，在美國的資產會被凍結，美國境內的個人或企業皆不得與其交易，香港特首林鄭月娥8月就曾因《香港自治法案》遭制裁而列入SDN名單。

據《自由亞洲電台》報導，其餘4間被制裁的公司，是於2017年8月4日同一天在香港成立，當時公司名稱皆含IRISL，分別為IRISL Delight Shipping、IRISL Dignity Shipping、IRISL Noble Shipping、IRISL Supreme Shipping，於2018年6月13日，才又在同一日改為現在的名稱，而且這4 間公司都只有一個董事，是一位名為沈勇的上海人，在香港擁有37家公司，但中國記者無論是當面或電訪，都連絡不到沈勇本人。

然而，早在6月IRISL旗下的中國子公司E-Sail Shipping Company Ltd.就已被列入制裁黑名單中。報導直指，香港航運公司並非首次因與伊朗交易遭美方制裁，此次更加能印證香港是外界與伊朗之間「白手套」。美國國務卿蓬佩奧於聲明中表示，「如果你與IRISL做生意，你將面臨遭到美國制裁的風險。」