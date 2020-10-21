拜登女婿「染紅」！公司遭爆與中企有商業往來又捲利益衝突

▲拜登夫婦與女兒艾希利（左）、女婿克萊恩（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

拜登（Joe Biden）一家再爆醜聞，他的女婿克萊恩（Howard Krein）最近被外媒爆料，在創投公司啟動健康（StartUp Health）擔任醫療長一職，同時也為拜登的競選團隊就新冠病毒的應對計劃出謀劃策，其中可能存在利益衝突問題。此外，該公司也被曝與中國企業有來往。

綜合外媒報導，在3月份美國新冠肺炎爆發初期，啟動健康就開始積極尋求解決方法，並進行醫療技術的研發；4月份起，克萊恩每天通過電話向拜登匯報疫情的進展，並給予防疫等相關政策的建議；同時，他任職的啟動健康也計劃向10家新型病毒相關公司投資100萬美元（約新台幣2866萬元）。

Joe Biden-Linked Firm Made Major Investments in Chinese Corporations https://t.co/oeDz9G2BB4 via @BreitbartNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2020

此外，克萊恩所在的公司也被曝與中國企業有商業來往。啟動健康在2018年開始與中國的美聯醫邦（Medebound）合作，協助中國患者與美國醫生聯繫，讓美聯醫邦進軍美國市場的行動更加順利。啟動健康也視中國最大的保險公司之一平安保險為他們「重要的投資者和合作夥伴」。啟動健康曾讚揚，中國在處理疫情時系統性而緊急的對策是其他國家的範本。

不過，媒體的報導遭到拜登競選團隊的否認。一名官員告訴《華盛頓郵報》，克萊恩並沒有以官方身份參與競選活動；拜登過去也曾發表聲明指出，「我從未與兒子、兄弟或任何人討論與他們生意有關的事情。」

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