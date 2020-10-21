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12歲身障女童一夜成無頭屍　表哥認了「怕被發現性侵」狠拋池塘

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記者黃翊婷／綜合報導

印度古吉拉特邦（Gujarat）一名12歲的身障女童17日被人發現遭斬首拋屍池塘，當地警方進一步追查，沒想到凶手竟然是女童的25歲表哥。表哥落網之後坦承曾性侵表妹，因為擔心事跡敗露，才會痛下殺手。

▲▼ 女童,女孩,孤單,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲女童遭表哥載走並性侵殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

根據《新印度快報》報導，古吉拉特邦巴納斯坎塔縣（Banaskantha）12歲女童16日離奇失蹤，由於她是身障人士，家人擔心可能遇到什麼困難或危險，隨即報案求助，警方也馬上調閱附近地區的監視器畫面展開追查。

然而，經過一夜之後，有村民在附近池塘發現一具無頭女屍，嚇得趕忙通報，經警方到場確認，證實池塘女屍就是失蹤的12歲女童。調查人員在棄屍地點進一步搜索，很快就在不遠處找到頭顱。

▲▼水域、河邊、河流。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲村民在池塘發現女童的遺體。

德埃薩警局副局長奧賈（Kushal Ojha）表示，警方過濾監視器畫面後，很快鎖定女童的25歲表哥馬里（Nitin Mali）涉有重嫌，他曾在事發當日騎車去載女童。而馬里落網之後也坦承犯案，他供稱之所以痛下殺手，是擔心性侵表妹的事情被發現，乾脆一不做二不休，斬首之後再拋屍。

目前，女童的遺體已經送交相關單位檢驗，詳細的死因仍有待後續調查釐清。印度全國婦女委員會委員德賽（Rajulben Desai）聽聞此事忍不住感嘆，縱使國內女權意識提升，但婦女遭受性暴力的事件仍層出不窮，未成年人受害的比率也越來越高，希望有關單位和社會大眾能夠重視這個議題，以免更多無辜婦女受害。

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