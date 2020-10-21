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巴西美國聚焦發展5G　「10億美元投資協定」鎖定能源、基礎設施

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▲▼巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）和美國進出口銀行行長里德（Kimberly Reed）巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。（圖／記者張靖榕攝）

▲巴西總統波索納洛（左二）與美國國家安全顧問歐布萊恩（左一）均出席備忘錄簽署儀式。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電

美國進出口銀行（Export-Import Bank）與巴西經濟部20日達成1項合作瞭解備忘錄，美國政府將為在巴西推動的計畫提供高達10億美元的信貸資金，用來發展5G等產業。

這項備忘錄由巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）和美國進出口銀行行長里德（Kimberly Reed）在巴西外交部簽署，出席儀式的還有巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和正在巴西訪問的美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。

里德指出，兩國政府將在能源（核能、天然氣和石油）、基礎設施、物流和採礦等領域，共同努力發展業務，同時為電訊範圍提供發展資金，包括5G產業。

美國一直在國際上說服盟友不要使用中國華為技術有限公司製造的5G網路設備，稱會對各國構成安全風險。

波索納洛在儀式中致詞表示，簽署備忘錄意味巴西和美國正日益加強雙邊友好關係。他還說，他不介入美國總統大選，但也不隱瞞自己衷心盼望美國總統川普能夠連任成功。

歐布萊恩在聲明中表示，這項備忘錄是巴西和美國之間從未有過的尖端貿易協定，而10億美元（約新台幣287億元）的資金主要將投資於發展巴西電訊和5G網路。

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