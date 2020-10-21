美選投票日緊張！2關鍵州發「槍枝警告」　密西根當天禁帶武器

▲今年美國投票場合特別危險。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國此次總統大選不定因素多，密西根州與明尼蘇達州是關鍵州，但一名選務官與幾個公民人權團體在美東時間周二（20日）示警，投票當天可能會有武裝人士出現在投票場所，試圖引發暴力或透過恐嚇投票者以擾亂現場。

路透社報導，密西根選務高層指出，州警會在11月3日美國總統大選投票當天，發布禁制令，強制所有接近投票地點的人員不得配戴武器。明尼蘇達州的數個公民權團體則提告，組織私人保全公司派遣武裝人員前往投票所監票，團體認定此舉為企圖恐嚇選民。

警暴與非裔美國人之死引爆全美示威風潮，多個城市縣市縱火、開槍、搶劫等混亂，至今仍未止息，而總統大選在美國如此分化的背景中登場，言論自由與槍枝權利可能會成為一系列混亂中的最新焦點。

在大部分州均穩定落後拜登的總統川普，起先毫無證據地質疑郵寄投票的公正性，如今再質疑投票結果可能會遭到操縱，並鼓動支持者們上街監票，慎防民主黨及其「爪牙」的詐欺行為。儘管川普郵寄投票詐欺的指控已被多名專家證實不實，但許多人仍然相信總統所言。

川普在2016年與希拉蕊（Hillary Clinton）的對戰中，在明尼蘇達以小於2個百分點的差距輸給希拉蕊，在密西根州則只有小贏1％。