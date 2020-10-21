拜登當選稅率翻倍逾60％！　饒舌巨星「五角」怒罵起肖：票投川普

▲美國民主黨籍總統參選人拜登民調持續領先川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）若當選美國總統，紐約、加州的稅率將可能調升至逾62％，稅賦加重引起各界熱議；事實上會受到高稅率影響的只有年薪40萬美元（約新台幣1147萬）以上的富人，其餘收入者的稅率則持平，並得到更多優惠。全球知名的饒舌歌手50 Cent就對此發言，就算川普也好過拜登，因為提出高額稅率根本是「瘋了」。

綜合外電報導，拜登及其競選團隊針對稅務的計畫，以年薪40萬美元做區分，主要受影響者是超級大富豪，稅率直接翻倍，而打工仔與小康家庭的新稅務甚至會收到更多優惠與減免。

▲有錢的五角被拜登的稅率政策激怒，鼓勵粉絲投票給川普。（圖／翻攝自五角的Instagram）

以加州為例，金字塔頂端的有錢人將可能面臨62.6％的稅率，紐澤西的綜合稅率則會超過60％多一點，紐約州則是58.2％。紐約市則獨立於紐約州之外，聯邦與州的綜合所得稅會超過62%多一點。

拜登的敵富政策引起各界討論，身為超級有錢人之一的饒舌界大咖「五角」（50 Cent）也忍不住爆氣，在Instagram上貼出一張美媒「CNBC」電視節目「Power Lunch」的畫面，上頭羅列在拜登稅務政策下，上述4州的稅率。他怒指如此高的稅率是胡搞，並在括號中要大家「投票給川普」。

「我不玩了」，五角氣憤表示，「難怪紐約尼克隊永遠贏不了球。我才不在乎川普不喜歡黑人，62％你是他X的腦袋有問題嗎？」

然而拜登的稅率政策固然可怕，但鮮少有人會全額繳稅，幾乎會透過各種方式達到減稅或避稅，或透過其他種收入來源將有效稅率（effective rate）壓至更低。當前美國法定稅率為37％，但頂尖富人實際上只付了26.8％。

拜登稅務政策針對全美收入前1％人口，將原先26.8%有效稅率提高至39.8％，加州與紐約市則漲至53％。若民主黨此次選舉順利掌握參眾兩院，拜登就可成功推動取消州政府與地方政府的「1萬元稅制」上限，頂尖富人的有效稅率反而會下降。