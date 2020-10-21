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全球逾112萬死！阿根廷破百萬例成「南美第2」　西、法歐洲最嚴重

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,英國曼徹斯特。（圖／路透）

▲19日全球通報確診逾36萬人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間21日上午4點30分，全球累計4063萬2190例確診、112萬1574死，康復人數為2776萬7889例。美國確診逾820萬例，印度近760萬例，巴西525萬例，俄羅斯142萬例，阿根廷成為南美洲第2個突破百萬確診的國家，西班牙與法國則相近逼近百萬，是歐洲疫情最嚴重的兩國。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計確診825萬8568例、22萬806死、327萬2603人康復、1億2603萬3173人接受過篩檢。印度累計759萬7603例確診、11萬5197死；巴西累計525萬727例、15萬4176死；俄羅斯累計142萬2775例、2萬4473死；阿根廷累計100萬2662例確診、2萬6716死。

歐洲疫情兇猛反撲，西班牙將成為第6個破百萬確診的國家，目前累計98萬8322例、3萬4210死；法國97萬3068例確診、3萬3909死；英國累計76萬5484例、4萬4057死。

《法新社》根據各國及世衛組織（WHO）數據統計，當前檢測納入標準不一，許多國家只記錄出現症狀或重症病例，並無將無症狀患者計入數據，因此整體實際數字會更多。

全球19日通報新增4523人因疫病故、36萬7553例病例。其中新增致死人數最多的國家依序為印度的587死、阿根廷的449死以及美國的420死。

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