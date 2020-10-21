英國發起「人類挑戰」計畫 刻意感染新冠病毒…加速疫苗研發

▲新冠病毒肆虐期間，倫敦柯芬園戴著口罩的人們。（圖／路透）



文／中央社記者戴雅真專電

英國政府今天公布人類挑戰（Human Challenge）計畫，將尋求90人在施打候選疫苗後刻意去感染新冠肺炎病毒，以加速疫苗研發，這將是全球率先以此方式進行人體試驗的國家。

英國商業、能源及產業策略部（BEIS）發布新聞稿指出，政府將斥資3360萬英鎊（約新台幣12.5億元）與倫敦帝國學院、實驗室hVIVO，以及皇家自由醫院倫敦國家醫療保健服務基金會信託（Royal Free London NHS Foundation Trust）等單位合作加速研發疫苗。

在這項新計畫中，健康的成年受試者自願被施打初步已獲證明安全的候選疫苗，接著在安全且受控制的環境下，暴露於病毒當中。醫護人員與科學家將24小時嚴密監控，觀察受試者對疫苗的反應及有無副作用。

新聞稿指出，研究人員將使用控制的病毒劑量，試圖找出讓一群年紀在18至30歲的健康年輕人感染的最少病毒量為多少。這項計畫將徵求最多90名受試者，投入實驗的時間將獲得報酬。

18至30歲是目前被認為感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）後風險最小的族群，加上受試者條件必須健康良好，預料能把風險降至最低。

由於蓄意讓人感染目前尚無藥可治的新冠肺炎病毒具有道德疑慮，BEIS表示，任何臨床實驗在開始進行前，都必須受到英國藥品及保健品管理局（MHRA）及NHS健康研究管理局（Health Research Authority）嚴密審查。

人體實驗在過去數十年加速疫苗研發，包括瘧疾、傷寒、諾羅病毒與流感疫苗等。

這項研究計畫通過審查後，預料最快將於明年1月展開，在最嚴格的條件下進行，包括出入管制、廢棄物控管等，實驗地點的空氣也將經過淨化後排出。研究結果預料於明年5月出爐。

英國廣播公司（BBC）指出，全球目前共有數百組疫苗研發正在進行，速度最快的例如牛津大學已進入最後測試階段。雖然新冠肺炎疫苗可能在「人類挑戰」計畫開始前就宣告完成，甚至投入使用，但科學家認為這項計畫依舊有價值，將可比較究竟哪項疫苗更加有效。

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