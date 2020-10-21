瘋電影／特斯拉　被譽為最接近神的男人　

文／賴賴





瘋言瘋語：

去年上映的『電流大戰』中，對特斯拉已有涉獵，而這檔的特斯拉有更深刻的描述，雖然電影採取沉悶手法來描述這位世紀天才，這位被譽為「最接近神的男人」在電影中沒有特殊的才氣，反而是很會花錢的印象相當深刻。

從電影端無法感受到為何特斯拉可以稱為神，其實特斯拉的影響，舉凡是無線電的遙控技術、隱形戰鬥機的隱形技術抑或是Ｘ光和太陽能，都和他有關係，電影描述在特斯拉與愛迪生死對頭的心結，以及不斷融資的銀行關係，透過第三者片段式對他生平的描述，無法連貫整體感，使得電影閱讀有些艱澀。

這部電影實在有點可惜。



片 名：特斯拉

英文片名：Tesla

類 型：劇情

上映日期：2020-09-30

片 長：01時42分

導 演：麥克阿爾默瑞德(Michael Almereyda)

演 員：伊森霍克(Ethan Hawke) 、 伊芙修森(Eve Hewson) 、 喬許漢米爾頓(Josh Hamilton) 、 露西華特斯(Lucy Walters) 、 凱爾麥克拉蘭(Kyle MacLachlan)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：海樂

劇情大綱



聚焦發明家特斯拉生平故事，包括交流電的發明與湯瑪斯愛迪生的激烈對抗…



「交流電之父」尼古拉特斯拉，被譽為最接近神的男人，他對電的理解和運用遠遠超乎你我的想像。



交流電帶來的便利，無線電、遙控器等發明，這些都是特斯拉的貢獻，但天才遭嫉，愛迪生和許多財團迫害於他，讓特斯拉的許多發明和技術深埋…

▲特斯拉和愛迪生的意識之戰。

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