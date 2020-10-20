精神科醫師：「萊克多巴胺」毒性是搖頭丸250倍　呼吸都吸得到

▲精神科醫師蘇偉碩指，萊克多巴胺毒性是搖頭丸250倍。（圖／翻攝自Bit King比特王出任務YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

立法院社福及衛環委員會日前針對美豬開放進口舉行公聽會，高榮台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩表示，萊克多巴胺促動TAAR1的活（毒）性，可能是搖頭丸的250倍。另外在日前接受YouTuber「比特王出任務」訪問時，他也指出，萊克多巴胺不是不吃就沒事，連呼吸都吸得到。

蘇偉碩12日出席萊豬公聽會時指出，根據先前萊克多巴胺安全評估報告資料中，狗的劑量每公斤體重只有2微克（2ug/kg bw），把它除以安全係數，變0.02微克，已經在儀器檢驗值以下，相當於0檢出，應該叫做不得檢出，「不要用就不會有」。

蘇偉碩強調，TAAR1目前的研究是不清楚的，果蠅吃10個ppb就會有症狀， TAAR1存在於很多的毒品，包括安非他命、甲基安非他命、搖頭丸，老鼠做出來的結果顯示，萊克多巴胺活（毒）性可能是搖頭丸的250倍，不要說是250倍，只要是1/250，都不該讓小朋友接觸，尤其以每公斤體重吃最多肉的族群，就是3~12歲的小朋友。

▲蘇偉碩解釋，若開放進口含有萊克多巴胺的美豬，連呼吸都會吸到萊克多巴胺。（圖／翻攝YouTube／比特王出任務）



蘇偉碩日前接受YouTuber「比特王出任務」訪問時也指出，歐美國家的生態專家經過研究，只要進口含有萊克多巴胺的肉品，國家的生態系就會出現萊克多巴胺，連空氣中都有，會透過人體排泄等管道，進入環境當中，被植物吸收後，連素食主義者都有可能吃到、進入土壤後，等土壤乾燥變成灰塵或懸浮微粒，漂浮在空氣當中，光呼吸就可能會吸到，並非避開不吃就能解決問題。

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