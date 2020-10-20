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遭3m鱷魚盯上！游泳男慘遭「拖入水狂咬慘死」...7秒驚悚影片曝

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（示意圖／pixabay）

▲男子在潟湖游泳時，被鱷魚盯上。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

墨西哥塔毛利帕斯（Tamaulipas）發生一起鱷魚襲擊事件！一位民眾在湖中游泳，沒想到卻遭一隻長約3公尺半的鱷魚從後方拖入水中，目擊民眾將過程錄了下來，影片也在網路上瘋傳，引起討論。而這位受害民眾被救上岸後，立即宣布死亡。

根據外媒報導，一位民眾在塔毛利帕斯的坦皮科（Tampico）城市中心一座巨大湖畔（Carpenter's Lagoon）游泳時，一條長約3公尺半的兇猛鱷魚從其後方襲擊，將他拖入水中。影片中可以看到，死者生前游泳時就已被鱷魚盯上，鱷魚鎖定好目標繞到死者後方將他拖進水中，過程僅短短7秒而已。

（圖／翻攝推特）

▲附近民眾拍到鱷魚攻擊男子畫面。（圖／翻攝推特）

警方表示，這位民眾的脖子、手臂、前胸等都受到重傷，被救上岸後立即宣布死亡，目前尚未確定死者身分，僅查出是年約50到60歲的中年男性，推測是附近街友忽略了禁止游泳的警告標語，擅自下水游泳。據了解，該湖畔裡面有鱷魚，有明文規定禁止游泳以及進行其他水上活動。

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