8歲女童突「腦部劇痛」倒地　急救2hrs仍不治...爸爸：她一動也不動了

▲女童在歷年的健康檢查中都沒有異常。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

健康是任何金錢都換不到的！烏克蘭中部布拉伊利市（Brailov）上周發生一起憾事，一名年僅8歲的女童在校上課途中，突然向老師反應頭腦感到劇烈的疼痛，隨後跑出教室便失去知覺倒地。老師緊急撥打電話求助，救護人員到場後送往醫院急救，但經過2個小時的急救後，仍宣告不治。

根據《鏡報》報導，女孩名為埃爾米拉（Elmira Bondarenko），在教室外昏倒後，老師將她抱在懷中，並打電話求助，隨後校醫先以CPR進行急救，但不見有好轉的跡象，直到救護人員到場，除了持續CPR之外，也有施打腎上腺素和使用體外去顫器，接著再送往醫院急救。

埃爾米拉的父親表示，這件事來得太突然了，在早上送她去上學的路上，她看起來是很開心、幸福的，怎麼會在幾個小時過後，她就躺在那一動也不動了。

據報導，埃爾米拉每年都會進行例行性的健康檢查，從未檢查出身體有任何異狀，但在送醫急救後，醫生宣判，埃爾米拉的死因是因為腦靜脈阻塞導致中風。