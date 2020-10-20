櫃子傳出哭聲...打開驚見垂死6個月女嬰　媽哭訴：被性侵才生的

Mum stashed her baby in cupboard 'because she got pregnant after being raped'https://t.co/MuzpajBq7i pic.twitter.com/FuJi24GsUh — Daily Mirror (@DailyMirror) October 19, 2020

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯37歲女子佐科娃(Yulia Zykova)因為將出生6個月的女兒關在櫃子中，企圖讓對方活活餓死，目前被當局拘留中，沒想到她卻對外宣稱，因為這個孩子是被外遇分居的丈夫性侵生下，所以才不想照顧對方，勁爆言論又在當地引發軒然大波。

當地媒體報導，佐科娃的親友在生日聚會時，聽到櫃子裡傳來哭聲，打開後發現一名瘦弱女嬰竟然被藏在裡面的行李袋中，被救出時幾乎奄奄一息。佐科娃的13歲兒子表示，媽媽沒有告訴他這是他妹妹，僅說是幫一個朋友照顧，還要他不可以和別人說，後來便瞞著媽媽偷偷餵食配方奶，女嬰才勉強活了下來。

當地電視台近來採訪佐科娃的39歲丈夫安德烈(Andrey Zykov)，當主持人問他是否有性侵感情已疏遠的妻子時，他先是脫口說「是的」，卻又立刻否認性侵，結果接受測謊時再度被問到同問題，他雖然回答「沒有」，測謊器卻顯示他在說謊。

女嬰被救出後由於情況危急，一度送到加護病房接受治療，現在情況已經穩定。佐科娃被捕後坦承罪行，目前被當局關押中，若是罪成將有可能面臨最高7年刑期。而安德烈則尚未被當局起訴任何罪行，但他在節目上的證詞已交由警方進行調查。

▼女子生下小孩後，竟偷偷藏在櫃子中。（圖／示意圖／視覺中國）

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