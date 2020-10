保持中立　印尼拒絕美國要求P-8巡邏機境內降落加油

▲印尼拒絕美國讓其P-8「海神式」海上巡邏機 (Poseidon)降落境內加油的請求。(圖/翻攝自推特/@lilygrutcher)

記者葉睿涵/綜合報導

美國在7、8月多次與印尼國防部長、外交部長密談,希望他們允許美國的P-8「海神式」海上巡邏機 (Poseidon)在境內降落和加油,卻遭印尼總統佐科威(Joko Widodo)回絕。由於印尼與中國有著較為密切的貿易關係,因此他們並不願意在美中角力戰中偏袒任一方。

據路透社報導,印尼一直在美中角力戰中保持中立立場,也從未允許外國軍隊在領土內進行軍事活動,印尼政府對於美國在與中國競逐東南亞區域影響力之際,向他們提出這樣的要求感到十分意外。

南海是全球貿易運輸的樞紐,而且資源也十分豐富,每年約有價值3萬億美元的貿易通過這片海域。對美國而言,P-8海上巡邏機是他們關注中國在南海的軍事活動中的重要工具。

Indonesia rejected a proposal by the United States to allow its P-8 Poseidon maritime surveillance planes to land and refuel there, according to four senior Indonesian officials https://t.co/vR6D8OwfNo pic.twitter.com/KZNajih5eu