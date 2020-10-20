保持中立　印尼拒絕美國要求P-8巡邏機境內降落加油

▲印尼拒絕美國讓其P-8「海神式」海上巡邏機 (Poseidon)降落境內加油的請求。（圖／翻攝自推特／@lilygrutcher）

記者葉睿涵／綜合報導

美國在7、8月多次與印尼國防部長、外交部長密談，希望他們允許美國的P-8「海神式」海上巡邏機 (Poseidon)在境內降落和加油，卻遭印尼總統佐科威（Joko Widodo）回絕。由於印尼與中國有著較為密切的貿易關係，因此他們並不願意在美中角力戰中偏袒任一方。

據路透社報導，印尼一直在美中角力戰中保持中立立場，也從未允許外國軍隊在領土內進行軍事活動，印尼政府對於美國在與中國競逐東南亞區域影響力之際，向他們提出這樣的要求感到十分意外。

南海是全球貿易運輸的樞紐，而且資源也十分豐富，每年約有價值3萬億美元的貿易通過這片海域。對美國而言，P-8海上巡邏機是他們關注中國在南海的軍事活動中的重要工具。

Indonesia rejected a proposal by the United States to allow its P-8 Poseidon maritime surveillance planes to land and refuel there, according to four senior Indonesian officials https://t.co/vR6D8OwfNo pic.twitter.com/KZNajih5eu — Reuters (@Reuters) October 20, 2020

這是因為中國此前主張他們在該海域擁有大部分主權；不過大部分的東南亞國家，如越南、馬來西亞、菲律賓和汶萊，也聲稱他們對這片海域擁有主權，導致南海的緊張關係勢持續升級。

印尼並沒有正式宣稱對這一具有重要戰略意義的海域擁有主權，但他們也認為南海的一部分領域是屬於自己的。由於中印的經濟和投資聯繫日漸增加，外交部長勒特諾（Retno Marsudi）告訴路透社，印尼不願意在這兩個世界最大經濟體的對抗中偏袒任一方。

▲印尼不願意被捲入美中角力戰中。（圖／CFP）

前印尼駐美大使加拉勒（Dino Patti Djalal）也表示，儘管美國和東南亞國家對於遏制中國擴展領土的野心存有共識，但美國激進的反華政策讓印尼感到不安，因為「我們不想被騙進一場反中運動」。

美國戰略與國際研究中心的東南亞問題分析師波林（Greg Poling）認為，美國試圖為偵察機爭取降落權是笨拙的越權行為，這表明美國政府對印尼的瞭解不多，「我們能做的事情有一個明確的上限，而印尼的上限就只是派遣地面部隊而已。」

P-8海上巡邏機配備了先進的雷達、高清攝影機和聲學感測器，已經在南中國海的島嶼、水面和水下領域繪製地圖至少6年了。軍事分析人士指出，美國最近利用新加坡、菲律賓和馬來西亞的軍事基地在南海上空執行P-8的巡邏任務。

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