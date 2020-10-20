物流業再傳死亡事故！宅配員痛訴「遭公司霸凌」　屍體被主管發現

▲南韓宅配公司「LOGEN」傳出宅配員遭職場霸凌、經濟困頓而輕生。（圖／翻攝自나무위키）

記者羅翊宬／編譯

近來南韓連續傳出2起物流宅配員過勞致死案件，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，宅配業務量加重，使得政府與社會開始關注人力不足等問題。不料，今（20）日一名年近50歲的宅配員，因為不敵長期以來公司霸凌、欠債等經濟困難，最後選擇留下分別給同事與家屬的遺書，在公司物流大廈內以極端方式輕生。

加上先前10起宅配員過勞死案件，此次案件為首起宅配員因霸凌而輕生的案件。過勞死、職場霸凌成為南韓宅配業內亟待解決的兩大弊病。

根據韓媒《News1》，南韓宅配公司「LOGEN」（로젠택배）位於釜山市的江西分店，傳出金姓宅配員因不敵公司長期以來的霸凌與經濟困頓，20日凌晨2時30分，先是在3張A4白紙上以「我很委屈」（억울합니다）做為遺書開頭，向一起工作的工會成員同事解釋選擇輕生原因；此外，在寫給父母的遺書中表示，「我苦於經濟困頓，欠下很多債，我死之後請選擇拋棄繼承」，內容大概為5至6行。

接著，金姓宅配員約凌晨3時選擇以極端方式輕生，直到早晨屍體才被宅配公司管理階層人員發現，報警處理。

根據南韓宅配業勞動組合（工會）透露的遺書內容，金姓宅配員生前表示，「我們（物流宅配員）為了要做這一行，得先通過國家考試、還得自己購車，甚至還得自備專用車牌，但實際上每個月扣掉手續費與稅款，根本賺不到200萬韓元（約新台幣5萬元）。」

他補充，「公司明知不能繼續招募所長（宅配司機），卻為了減少員工數量而雇用更多所長，以便收取、賺進更多保證金與權利金。而公司明知夏季炎熱，卸貨工作是招致過勞死的因素之一，卻連一台僅要價150萬韓元的二手移動式冷空調也不肯買，反而讓20多名所長提早30分鐘下班。」

工會表示，隨著金姓宅配員的收入不斷減少，其在銀行的信用也不斷降低，因此需要離職、並找一份新工作謀生；然而公司知情後，卻反而施壓金姓宅配員離職前，必須找到能頂替其日後工作的人選，否則就得繳交損害賠償。

金姓宅配員死前，還必須在自己的車輛貼上徵人廣告。

對此，宅配公司「LOGEN」江西分店否認以上工會與遺書上的指控，澄清並未向其要求繳出損害賠償，也未施加職場霸凌，且入職前所簽的工作契約書也明載，離職前須為公司找到能頂替日後職位與工作的人選。

而本公司也表示，目前正在釐清事發真相。

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