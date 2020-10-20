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我斐濟駐外人員遭毆！　友邦大使po文力挺：中國非首次「令人不快」

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▲▼友邦馬紹爾群島駐斐濟大使伊休達也回文力挺台灣。（圖／翻攝自推特／@MaclellanNic）

▲友邦馬紹爾群島駐斐濟大使伊休達回文力挺台灣。（圖／翻攝自推特／@MaclellanNic）

記者張方瑀／綜合報導

我國駐斐濟代表處人員日前在國慶晚會上，遭中國大陸駐斐濟大使館人員闖入毆打，雙方發生嚴重肢體衝突。澳洲媒體記者在推特談及此事後，友邦馬紹爾群島駐斐濟大使伊休達也回文力挺台灣，直言這不是第一次中國大陸用令人反感的方式，在此地區主張自己的看法，「簡單來說，他們沒有被邀情，所以他們不應該覺得被挑釁。」

外交部發言人歐江安表示，我國駐斐濟代表處於8日晚間舉行國慶酒會，當晚大陸駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖我國酒會會場並拍照蒐集出席的賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫，甚至出現腦震盪的狀況。

斐濟媒體記者麥克萊倫（Nic Maclellan）在推特表示，中國外交官在整個亞太地區的表現都很糟糕；伊休達（Albon Ishoda）則回文指出，這已經不是中國第一次在該地區用「令人不愉快」的方式表達觀點，「我們承認台灣是一個獨立的國家，並認為中華民國貿易代表團具有地區代表性意義。」

伊休達強調，每次中華人民共和國被台灣的顏色冒犯時，都不能允許做出如此舉動，「簡單來說，他們沒有被邀情，所以他們不應該覺得被挑釁。」

外交部長吳釗燮20日表示，外交部駐斐濟大使館已經正式向斐濟外交部、警政署作出完整說明，並且提出相關人證、物證、事證等，希望為外交人員在司法上討回公道。

►我斐濟駐外人員遭毆傷　外交部「硬起來」提告中國政府
►外交部：大陸外交官毆打台灣代表處人員　還向警方謊稱自己被打
►我駐斐濟代表被陸外交官打到腦震盪　外交部還原現場

►只要這一罐！肌膚乾癢立刻舒緩

 

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