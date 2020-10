我斐濟駐外人員遭毆！　友邦大使po文力挺：中國非首次「令人不快」

▲友邦馬紹爾群島駐斐濟大使伊休達回文力挺台灣。(圖/翻攝自推特/@MaclellanNic)



記者張方瑀/綜合報導

我國駐斐濟代表處人員日前在國慶晚會上,遭中國大陸駐斐濟大使館人員闖入毆打,雙方發生嚴重肢體衝突。澳洲媒體記者在推特談及此事後,友邦馬紹爾群島駐斐濟大使伊休達也回文力挺台灣,直言這不是第一次中國大陸用令人反感的方式,在此地區主張自己的看法,「簡單來說,他們沒有被邀情,所以他們不應該覺得被挑釁。」

外交部發言人歐江安表示,我國駐斐濟代表處於8日晚間舉行國慶酒會,當晚大陸駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖我國酒會會場並拍照蒐集出席的賓客,在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向,致使我方人員頭部受傷送醫,甚至出現腦震盪的狀況。

斐濟媒體記者麥克萊倫(Nic Maclellan)在推特表示,中國外交官在整個亞太地區的表現都很糟糕;伊休達(Albon Ishoda)則回文指出,這已經不是中國第一次在該地區用「令人不愉快」的方式表達觀點,「我們承認台灣是一個獨立的國家,並認為中華民國貿易代表團具有地區代表性意義。」

As you state, @MaclellanNic, this is not the first incident that PRC has distastefully asserted themselves and their views onto this region. We recognize Taiwan as an independent state and view the ROC Trade Mission as having a regional relevance. 1/2