18歲恐怖分子斬首法國教師！　4學生為了錢當抓耙子「指認長相」

▲巴黎街頭18日聚集數千人，悼念被恐怖分子斬首的中學教師帕蒂（Samuel Paty）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

法國16日發生一起驚悚的社會案件，一名47歲的歷史老師帕蒂（Samuel Paty）被車臣出身的18歲俄籍少年於中學附近當街斬首，警方在追緝過程中已擊斃犯案少年，在後續調查中至少有15人遭到拘留，包含兇嫌的4名家人、4名學生以及1名被判有恐怖主義罪行的傳教士，根據消息人士說法，涉案學生疑似為換取金錢而告訴了嫌犯帕蒂的長相。

據BBC報導，歷史老師帕蒂因在課堂上引用伊斯蘭教創始人默罕穆德的諷刺漫畫，而被埋伏於中學附近的阿布杜拉哈（Abdoulakh A）斬首。嫌犯在與警方的一陣駁火中還高喊「真主至大」（الله أكبر）隨後即遭擊斃，但警方發現他在逃亡前用手機拍攝帕蒂被斬首的照片，並發上推特寫道，「以至高無上最慈悲的阿拉之名」、「我已經處決了一隻貶低穆罕默德的地獄獵犬」等貼文內容。

據法新社報導，消息人士指出，目前已有15人遭法國警方拘留，其中包括4名學生疑似為了換取金錢而幫助阿布杜拉哈指認帕蒂長相，還有1名學生家長在網路上號召殺害帕蒂，以及1名激進伊斯蘭恐怖主義的傳教士，他承認在案發言與阿布杜拉哈有過聯繫。另外，阿布杜拉哈包含祖父、父母及17歲弟弟在內的4名家庭成員也已被警方逮捕。

▲巴黎民眾21日即將為帕蒂舉辦紀念儀式。（圖／路透）

報導指出，法國警方於19日對疑似伊斯蘭激進分子的住處進行了約40次的突襲，雖然他們不一定與帕蒂斬首案直接相關，但都與激進主義有關。當局表示，正在調查51個法國穆斯林協會，任何煽動仇恨的機構都將被強制關閉，還預計針對發布了支持謀殺訊息的80人進行訪查。

據報導，巴黎街頭18日有數千人參加集會來悼念帕蒂，喊出「教學可以，流血不行」（Teaching yes, bleeding no）的口號以捍衛教師及學術言論自由，他們更將在21日於巴黎索邦大學（Sorbonne University）替帕蒂舉行紀念儀式。