中印關係持續惡化　彭博：印度考慮與台灣發展貿易協定

▲印度總理莫迪。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

隨著中印邊界關係持續惡化，印度政府內部越來越支持與台灣正式展開貿易協定談判。其中一名印度官員提到，台灣已尋求與印度進行貿易談判好幾年，然而印度總理納倫德拉.莫迪（Narendra Modi）一直不願採取任何行動，因為一旦世界貿易組織（WTO）簽署了任何協議，將會牽涉到與中國的混亂之戰。

根據《彭博社》報導，這名官員提到，在過去幾個月中，印度政府內部想要開始貿易協定的鷹派人士勢力越來越大。其中與台灣達成貿易協定將有助於印度在尋求技術和電子產品上，加大投資的目標，但目前還未決定是否開始與台灣展開貿易協定。

在面臨中國的阻撓下，台灣一直在努力與多數國家進行貿易談判，倘若台灣與印度正式展開貿易協商，對台灣來說將是一大勝利。而印度也像多數國家一樣，沒有正式承認台灣，僅以「代表處」的形式來維持非正式的外交關係。

另外，莫迪政府在10月初已批准鴻海、緯創與和碩等台灣公司在印度的投資計畫，希望在未來5年能內能吸引價值超過10.5兆盧比（約1430億美元）的智慧型手機生產投資。

其中，2018年印度與台灣簽署了最新的「雙邊投資協議」，進一步擴大雙方經濟關係。根據印度商務部數據資料顯示，2019年雙方貿易增長了18%，達到72億美元。