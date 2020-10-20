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黛安娜王妃生前談話曝光：「憎恨」查爾斯　應讓位給威廉

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▲▼查理斯王子與黛安娜王妃的婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲查理斯王子與黛安娜王妃當年的世紀婚禮深受矚目，後來卻悲劇收場。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

一部名為《黛安娜:採訪背後的真相》的紀錄片揭露，戴安娜王妃認為，她的丈夫查理斯王子應該「靠邊站」，讓兒子威廉繼承女王的王位，因為丈夫根本不能勝任這份工作。她在對談中也毫不掩飾她對查理斯的「憎恨」，並將她們的婚姻形容為「從第一天起就如同墜入地獄」。

據《每日郵報》報導，黛安娜曾與《每日電訊報》前編輯赫斯廷斯（Max Hastings）有過一段對話，但談話的細節在25年後的今天才終於浮出水面，因為赫斯廷斯當年為了「掩蓋」王室醜聞而拒絕公開談話內容。

《黛安娜:採訪背後的真相》中可見，王妃開車到伯克郡（Berkshire）與赫斯廷斯見面，還向其傾訴自己的心聲。赫斯廷斯表示，與黛安娜的對談中，可以感受到王妃十分痛恨查理斯王子，「當我詢問她『彼此是否曾經有過歡樂的時光』時，她的回答是『不，婚姻從第一天起就是地獄』」。

▲▼威廉王子與凱特接見烏克蘭總統 。（圖／路透社）

▲黛安娜認為，查理斯應該靠邊站，讓威廉王子（圖左）繼承王位。（圖／路透社）

赫斯廷斯回憶道，王妃最關心的是兒子威廉的王位繼承問題；她明確表示，「我認為查理斯做不到這一點」，並希望看到查理斯讓出王儲的位子。

倆人見面時，王妃甚至詢問赫斯廷斯是否聽說過任何要將她「殺掉」的「陰謀」。赫斯廷斯表示，「我當時嚇壞了，因為在我聽來，這簡直就是瘋了！但我想，她確實相信這些話，而這也只是人們眾多為她感到難過的事件中其中一件而已。」

在解釋為何決定不公佈倆人的談話細節時，赫斯廷斯指出，「我覺得我的工作是試圖幫助王室掩蓋最糟糕的情況，而不是向世人揭露他們。」

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