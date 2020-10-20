我講的都是真的！72歲神秘阿伯不爽網友影射已蒐證提告　曝買家身分

▲72歲阿伯賣屋娶嫩妻，嫩妻照片曝光，竟是馬來西亞網紅。（合成圖／阿伯提供、翻攝IG）

記者唐詠絮／彰化報導

億萬富翁72歲阿伯(姓宋)，在北斗鎮陶朱路有1棟3層中古民宅，「租到我死就送房」，後來自稱房子以700萬元賣出，還娶回25歲嫩妻，卻用大馬網紅圖代替，阿伯20日再度在電訪中強調，他說的都是真的，圖是示意圖但真的有少妻；律師則強調，盜圖已經涉及刑事毀謗、違反人格權可以民事求償。

阿伯的「盜網紅圖」已經在網路引起發酵，被網友踢爆「攏在騙」，今天他在電訪中表示，已經在請律師寫訴狀，所有說他「騙人」的人，將一一提告。其次阿伯更表明，請不要再去打探買主是誰，這幾天買主已經明顯被打擾了，更加碼透露買主是黑道幫派分子，請不要再肆意騷擾買家。

▲億萬阿伯700萬售出北斗陶朱路房。（圖／記者唐詠絮攝）

是否有涉及不法的部分，律師廖國竣則表示，這個25歲女生可以對他提起刑事誹謗罪的告訴，那誹謗罪就是一年以下的一個處罰。「關於這個盜圖的部分，這個圖的所有權人，他可以去對他提起非法重製來違反著作權法的內容。那民事的部份，我們會認為他有違反人格權，那這個25歲的女子對他提起損害賠償。」

其次有民眾認為這棟中古樓開價700萬，已經高於市場行情價，事後有買主跳出來澄清是以「55萬成交」，阿伯也說，真的700萬元啦！買主會說55萬元，就是為了避免稅捐單位查水表，到底真正價格如何，恐怕要等到實價登錄公布一切才會真相大白。阿伯的這種炒作行為，廖國竣也說，這個內容恐怕也會涉及媒體資源的浪費，建議盡量不要。

▲律師廖國竣談阿伯盜圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

至於有關於宋先生他這樣子的買賣方式有沒有什麼要涉及不法，廖國竣強調，開價700萬的部分，這是他的自由，就算是違反市場行情，只要是他願意開、有人願意買，否則基於契約自由，這是沒有問題的；第二個問題是，如果他事後又宣稱700萬賣出去，以後沒有賣掉的話，那這個部分的話是屬於「膨風」，因為沒有造成他人受損，這樣的的話也是沒有罪的。

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