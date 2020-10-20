變態男性侵寵物雞洩慾　妻掌鏡拍「激戰噁片」留日後回味

▲英國一名變態男子因強姦家裡的寵物雞而被判入獄三年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

英國一名37歲男子貝格（Vile Rehan Baig）因強姦家裡的寵物雞而被判入獄三年。這名變態的男子在施暴過程中還不忘要求38歲的妻子哈麗瑪（Haleema）用手機和Go-Pro攝影機拍下影片，留待兩人日後回味。

據《太陽報》報導，國家刑事局（NCA）在接獲舉報後突襲了這對夫婦的住所，並在他們家中電腦裡一個名為「家庭影片」（Family Vids）的資料夾中找到這些影片。NCA還扣押了他們的兩台電腦和一支手機。

Sick dad who had sex with family's pet chickens as wife filmed is jailed for three years https://t.co/lSsGM4Zvbt — The Sun (@TheSun) October 19, 2020

NCA檢察官朗福德（Abigail Langford）表示，在被扣押的電子器材中，NCA發現了一些可以證明貝格曾與雞發生關係的影片；貝格甚至在一段影片中與死去的動物發生性關係後，再將屍體塞入黑色垃圾袋。據悉，這家人的每隻寵物雞都死於類似的可怕虐待中。

這些影片是在他們家中的地下室所拍攝，影片中也能聽到哈麗瑪鼓勵貝格性侵寵物雞的言論，可見她的參與是自願的。影片也顯示這對夫婦還虐待了一隻狗，NCA還在被扣押的電子設備中發現許多兒童的不雅照。

這名來自西約克郡（West Yorkshire）布拉德福德（Bradford）的男子承認，他曾虐待動物、擁有兒童的不雅照，並持有少量的古柯鹼和大麻，他因此被判入獄3年。他的妻子則聲稱，她當時與貝格正處於「強制關係」中，因此她後來離開了丈夫。不過她承認幫助並教唆丈夫與寵物雞發生性關係。

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