　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

變態男性侵寵物雞洩慾　妻掌鏡拍「激戰噁片」留日後回味

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼雞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國一名變態男子因強姦家裡的寵物雞而被判入獄三年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

英國一名37歲男子貝格（Vile Rehan Baig）因強姦家裡的寵物雞而被判入獄三年。這名變態的男子在施暴過程中還不忘要求38歲的妻子哈麗瑪（Haleema）用手機和Go-Pro攝影機拍下影片，留待兩人日後回味。

據《太陽報》報導，國家刑事局（NCA）在接獲舉報後突襲了這對夫婦的住所，並在他們家中電腦裡一個名為「家庭影片」（Family Vids）的資料夾中找到這些影片。NCA還扣押了他們的兩台電腦和一支手機。

NCA檢察官朗福德（Abigail Langford）表示，在被扣押的電子器材中，NCA發現了一些可以證明貝格曾與雞發生關係的影片；貝格甚至在一段影片中與死去的動物發生性關係後，再將屍體塞入黑色垃圾袋。據悉，這家人的每隻寵物雞都死於類似的可怕虐待中。

這些影片是在他們家中的地下室所拍攝，影片中也能聽到哈麗瑪鼓勵貝格性侵寵物雞的言論，可見她的參與是自願的。影片也顯示這對夫婦還虐待了一隻狗，NCA還在被扣押的電子設備中發現許多兒童的不雅照。

這名來自西約克郡（West Yorkshire）布拉德福德（Bradford）的男子承認，他曾虐待動物、擁有兒童的不雅照，並持有少量的古柯鹼和大麻，他因此被判入獄3年。他的妻子則聲稱，她當時與貝格正處於「強制關係」中，因此她後來離開了丈夫。不過她承認幫助並教唆丈夫與寵物雞發生性關係。

►只要這一罐！肌膚乾癢立刻舒緩

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
分手後遭台女封鎖！　加籍男竟怒把愛愛片「上傳色情網站」
快訊／光華商場驚傳男子墜7樓！商場人員聽巨響...見他倒臥地
快訊／大漢橋下班尖峰塞爆！　騎士摔車送醫...機車專用道堵炸
小禎激瘦美照被酸「修圖修到變形」！　嗆爆網友：體脂19修個屁
NIKE官網「快閃特賣」最高55折！　Air Max 270
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「翻身呼吸」求活命　女教練直接推穿羽絨衣一歲女童下水

保持中立　印尼拒絕美國要求P-8巡邏機境內降落加油

變態男性侵寵物雞洩慾　妻掌鏡拍「激戰噁片」留日後回味

南韓推反核家園！月城核電廠1號機若除役...估須耗超過15年

烏龍醫護判20歲女死亡！塞屍袋4小時引腦損傷　病危8週後真走了

物流業再傳死亡事故！宅配員痛訴「遭公司霸凌」　屍體被主管發現

維京人狂粉以為女友偷吃　趁熟睡拿斧頭猛砍7刀！她頭骨直接爆裂

新冠疫苗接種　WHO曝優先機制：年輕人2022年才輪得到

新瀉住宅區驚現「無頭冷屍」！死者性別難辨　警朝棄屍調查

歐西里斯號飛抵「貝努」小行星　停留5～10秒採回60克樣本

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

暖心！狗孫陪輪椅伯緩慢過馬路 善心路人幫忙推...牠小跑步緊跟

老闆必看！牧德調薪9%還遭罷工　老董震驚改革5年終獲驚喜回報

18歲「蝶王」王冠閎泳破世青紀錄　超鮮6塊腹肌網暴動：根本天菜！

「翻身呼吸」求活命　女教練直接推穿羽絨衣一歲女童下水

保持中立　印尼拒絕美國要求P-8巡邏機境內降落加油

變態男性侵寵物雞洩慾　妻掌鏡拍「激戰噁片」留日後回味

南韓推反核家園！月城核電廠1號機若除役...估須耗超過15年

烏龍醫護判20歲女死亡！塞屍袋4小時引腦損傷　病危8週後真走了

物流業再傳死亡事故！宅配員痛訴「遭公司霸凌」　屍體被主管發現

維京人狂粉以為女友偷吃　趁熟睡拿斧頭猛砍7刀！她頭骨直接爆裂

新冠疫苗接種　WHO曝優先機制：年輕人2022年才輪得到

新瀉住宅區驚現「無頭冷屍」！死者性別難辨　警朝棄屍調查

歐西里斯號飛抵「貝努」小行星　停留5～10秒採回60克樣本

Spotify 公開全新《英雄聯盟》數位體驗　幫助玩家探索自己的遊戲風格

伊正為網紅「妻離子散」　頹廢樣被女兒問：為什麼不刮鬍子

秀朗橋北側啟動區段徵收　下一個水岸豪宅聚落現形

中選會：國民黨「反瘦肉精公投」聽證會11/6舉行

74家店爭冠軍！2020台北牛肉麵國際評比出爐　皇家傳承4度封王

《黑色沙漠 MOBILE》解鎖榮耀之路Season7　同步祭出一系列萬聖節活動

《白貓Project》繁中版專屬角色　洛尼亞物語「藍羽攸」全新登場！

「7成網美賣淫說」遭廣告小妹、T妹狠酸！　網紅怒嗆：無知是優勢

不只幫脫單！霞海城隍廟還能「管伴侶」　城隍夫人祝壽男女都求

「翻身呼吸」求活命　女教練直接推穿羽絨衣一歲女童下水

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

國際熱門新聞

不讓孕婦剖腹產　醫生扯斷嬰兒頭

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

退休金限本人領取！女子推屍體進銀行

去頭蝨洗髮精引燃！少女全身起火「瞬間毀容」

烏克蘭肌肉哥確診　「感染8天」懊悔病逝

摔角手突倒地亡　白目對手還上台飛踢

前員工曝「麥當勞這樣點」薯條絕對現炸

世衛官員點名：台灣是亞洲防疫成功範例

拜登兒電郵門　他硬碟拷貝4份保命

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

酒醉女遭3運匠撿屍！「載回家啪」...醒來嚇傻

17歲少年接種流感疫苗...2天後「離奇暴斃」！

想當最美新娘　正妹抽脂抽到死

快訊／阿拉斯加外海規模7.5強震　海嘯威脅

更多熱門

相關新聞

藏櫃中想餓死女嬰　媽：我被性侵

藏櫃中想餓死女嬰　媽：我被性侵

俄羅斯37歲女子佐科娃(Yulia Zykova)因為將出生6個月的女兒關在櫃子中，企圖讓對方活活餓死，目前被當局拘留中，沒想到她卻對外宣稱，因為這個孩子是被外遇分居的丈夫性侵生下，所以才不想照顧對方，勁爆言論又在當地引發軒然大波。

占星師預言：川普落選、英國分裂

占星師預言：川普落選、英國分裂

壽星女喝掛穿內衣上床　遭醉友搓揉…兒聽聽低吼聲救母

壽星女喝掛穿內衣上床　遭醉友搓揉…兒聽聽低吼聲救母

前員工曝「麥當勞這樣點」薯條絕對現炸

前員工曝「麥當勞這樣點」薯條絕對現炸

酒醉女遭3運匠撿屍！「載回家啪」...醒來嚇傻

酒醉女遭3運匠撿屍！「載回家啪」...醒來嚇傻

關鍵字：

英國強姦 性侵寵物雞Vile Rehan Baig

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

宿醉頭痛1周！醫生嘆：頭殼壞掉了

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

大園空難202人罹難　記者踩到殘軀碎肉

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

撕扯分食影片曝光！　飼育員遭「5隻熊拖走」只剩鞋子

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

不讓孕婦剖腹產　醫生扯斷嬰兒頭

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

快拿9月中油發票出來對！光陽機車、400組離島機票中獎號碼公布

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

更多

最夯影音

更多
阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!
鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面